دلالان مانند زالو به بازار سيمان چسبيده اند

علي الله وردي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر در ساوجبلاغ افزود : دلالان مانند زالو به بازار سيمان متصل هستند و درآمد سرشاري از اين ناحيه مي برند كه با حضور آنها ، صنعت سيمان كشور نمي تواند به جايگاه واقعي خود برسد.

وي بيان داشت: اگر درآمدي كه دلالان سيمان دارند به نفع مصرف كنندگان ساماندهي شود به نظر مي رسد، شعار عدالت خواهي بيشتر محقق شود و صنعت سيمان نيز خود را بازيابد.

الله وردي خاطر نشان كرد: درآمدي سرشاري كه دلالان اين بخش دارند در صورت ساماندهي به نفع مصرف كننده ، مي تواند توسعه صنعتي و اقتصادي كشور را تسريع نمايد و صرف فعاليتهاي تحقيقاتي مفيد و سازنده شود.

استاديار دانشگاه علم و صنعت ادامه داد : چنانچه برخورد با دلالان سيمان در دستور كار مسئولان قرار گيرد، احتمال حضور موثر ايران در صحنه رقابتهاي بين المللي بيشتر فراهم مي شود .

وي تصريح كرد : مديران دولتي با توجه ويژه به تحقيقات ملي در زمينه سيمان، مي توانند ايران را به جايگاه جهاني در تكنولوژي مواد سيماني برسانند و خوشبختانه ظرفيت انساني داخل كشور براي مطالعه و تحقيق در زمينه هاي مختلف فراهم است.

الله وردي يادآور شد: براي اعتلاي صنعت سيمان به نحوي كه شايسته ايران باشد، راهي جز بها دادن به بخش تحقيقات وجود ندارد و بايد مركزي ملي با پشتوانه ملي در اين خصوص شكل گيرد.

وي با اشاره به بخشهاي ملي صنعت سيمان گفت : چنانچه در زمينه تحقيقات سيمان ساختار سازماني مناسب تشكيل نشود ، هيچگاه قادر به ايجاد جايگاهي جهاني براي سيمان ايران ، علي رغم قابليتهاي موجود نخواهيم بود.

شركت توسعه و تحقيق سيمان كشور 16 سال پيش با هدف برطرف كردن مشكلات فرآيند توليد ، افزايش راندمان خطوط توليد سيمان، تنوع بخشي به سيمانهاي توليدي كشور ، تامين نيازهاي پروژه هاي عمراني و ملي به همت مجتمع توليدي سيمان آبيك در جوار اين كارخانه راه اندازي شده است.

اين شركت با بزرگترين آزمايشگاههاي تحقيقاتي ممكن در ايران با تجهيزاتي به ارزش 20 ميليارد ريال، تحقيقات مورد نياز كليه شركتهاي توليدي سيمان كشور را انجام مي دهد.

شركت ياد شده با هفت آزمايشگاه در زمينه هاي شيمي ، فيزيك ، كانه آرايي ، مينرالوژي ، بتن و آناليز حرارتي تاكنون بيش از 200 پروژه تحقيقاتي انجام داده است كه 100 درصد پروژه هاي مذكور عملياتي شده اند.