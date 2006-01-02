پنتاگون به گروههاي مختلفي در عراق رشوه پرداخته است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيويورك تايمز،يكي از كارمندان سابق شركت لينكولن كه خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت : در اوايل سال 2005 پنتاگون به گروه لينكولن -كه يك شركت روابط عمومي در واشنگتن است- گفته است رهبران مذهبي را كه مي توانند با پيامهاي خود سني هاي استان الانبار را براي شركت در انتخابات ( انتخابات 15 دسامبر سال گذشته ) متقاعد كنند و شورشها را هدايت مي كنند، شناسايي كنند.

وي در ادامه گفت: اين شركت از آن پس سه يا چهار دانش پژوه سني را نگه داشت تا همواره از آنها گزارش هايي را دريافت كند و بعضا مقالاتي براي روزنامه ها درباره شورش هايي كه سني ها ايجاد مي كنند بنويسند.

اين كارمند سابق تاكيد كرد: اما اسناد وكارمندان شركت لينكولن مي گويند ارتباط شركت با رهبران سني و تعداد زيادي ازعراقيها بيشتر با اين هدف بوده است كه در صورت لزوم و در هرزمان كه لازم باشد در ميان گروههاي مختلف نفوذ داشته باشند.

پريج كريگ معاون گروه لينكولن در مصاحبه با روزنامه نيويورك تايمز گفت : ما با روحاني هاي سني با برخي از مقامات و منابع رسمي در ارتباط بوديم؛ ما نياز داشتيم تا با افراد متعددي درگروهها و اقشار مختلف در عراق در ارتباط باشيم.

البته وي از اظهار نظر در زمينه برخي موضوعات و پول پرداختن به گروهها خودداري كرد.

كريگ تصريح كرد: البته افرادي كه ما با آنها ديدار مي كرديم، افرادي بودند كه نياز به پرداخت پول نداشتند؛ ما فقط با آنها گفتگو مي كرديم.

اخيرا رسانه هاي آمريكا خبر دادند كه دولت بوش مبلغ 300 ميليون دلار براي كمك به بهبود چهره مخدوش شده كاخ سفيد در جهان اختصاص داده است.



در پي انتشار رسوايي پرداخت رشوه از طرف آمريكايي ها به روزنامه هاي عراقي براي مثبت نشان دادن اوضاع عراق برخي منابع آمريكايي نيز تائيد كردند نظاميان كاملا از اين امر اطلاع داشته اند.



چندين تن از كاركنان كنوني و سابق گروه لينكولن (Lincoln Group) كه درواشنگتن به عنوان پيمان كار پنتاگون فعاليت مي كند، اعلام كرده بودند: منابع نظامي آمريكا به خوبي اطلاع داشته اند كه يكي از پيمانكاران پنتاگون به روزنامه هاي عراقي پول

مي داده است تا گزارش هاي مثبتي درباره جنگ به چاپ برسانند و به آنان سفارش مي كرده است كه در اين خبرها نبايد هيچ ردپايي از آمريكا به چشم بخورد.

برخلاف آنچه منابع رسمي نظامي آمريكا در بغداد و واشنگتن اعلام كردند، مصاحبه هاي انجام شده و اسناد گروه لينكولن نشان مي دهند كه اين سوء استفاده از انتقال اطلاعاتي در سال گذشته به اوج خود رسيده است.

يكي از كارمندان سابق گروه لينكولن كه در اين عمليات پنتاگون حضور داشته است، اعلام كرد: درواقع گروه لينكولن يكي از گروههاي بود كه بسيار در اين زمينه به پنتاگون كمك كرد و ما از تمام جهات هر گونه دخالت آمريكا در خبرهاي جعلي روزنامه عراقي را با تمام قوا انكار مي كرديم.

يكي ديگر از كارمندان اين گروه توضيح داد: ما در واقع مجبور بوديم از تمام روزنامه ها بخواهيم خبرهايي كه ما براي آنها از عراق تهيه مي كنيم منتشر كنند زيرا اين يك دستور از سوي پنتاگون بود.