تعهد چين براي كمك به كشورهاي در حال توسعه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن تايمز، رئيس جمهور چين در پيام خود به مناسبت سال نو تاكيد كرد كشورش در پي توسعه صلح آميز است.

هو جين تائو در ادامه اين پيام كه از راديو و تلويزيون دولتي اين كشور پخش شد، اظهار داشت: من تمايل دارم بارديگر تكرار كنم چين در پي ايجاد نوعي توسعه است كه علاوه بر پايدار بودن به صلح و آرامش ختم شود.

وي تاكيد كرد: مردم چين تمايل دارند خودشان را توسعه دهند اما مي خواهند اين توسعه با همكاري ديگر كشورها صورت گيرد. تا به اين شكل توسعه در چين همراه با آرامش و آشتي با كشورهاي ديگر باشد.

رئيس جمهور چين در آغاز سال نو گفت: ما با تاكيد بر جهاني شدن اقتصاد مي خواهيم به توسعه اقتصادي برسيم و در اين زمينه از مشاركت كشورهاي ديگري نيز استقبال مي كنيم.

جين تائو اظهار داشت: چين نوعي سياست دارد كه بر پايه آن بازارها را باز مي گذارد تا همه كشورها بتوانند سرمايه گذاري كنند.

رئيس جمهور چين در پايان پيام سالانه خود متعهد شد به كشورهاي در حال توسعه كمك كند تا از فقر وجنگ و بيماري رها شوند.

اين در حالي است كه كشور چين در جريان بررسي اصلاحات سازمان ملل بارها درخواست كرده بود در اين موضوع منافع كشورهاي در حال توسعه نيز در نظر گرفته شود تا برخي از كشورهاي توسعه يافته از جمله آمريكا فقط منافع خود را لحاظ نكنند.

اما آمريكا متاسفانه به اين موضع گيري چين توجهي نداشت و با كارشكني هاي متعددي تلاش كرد فقط مسائلي را در سازمان ملل مطرح كند كه درنهايت منافع واشنگتن را در نظر مي گيرد.