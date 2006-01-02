واكنش سعد الحريري به اظهارات عبدالحليم خدام

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، عبدالحليم خدام معاون سابق رئيس جمهوري سوريه در گفتگو با شبكه خبري العربيه مدعي شده كه اميل لحود رئيس جمهوري لبنان بشار اسد رئيس جمهوري سوريه را عليه رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان تحريك كرد.

سعد الدين الحريري رئيس اكثر نمايندگان پارلمان لبنان همچنين ازرئيس جمهوري لبنان كه اتهامات خدام را مبني بر تحريك عليه رفيق الحريري رد كرده بود، انتقاد كرد.



وي كه به بهانه مسائل امنيتي ودريافت تهديدها هم اكنون در خارج از لبنان به سر مي برد، اظهارات معاون سابق رئيس جمهوري سوريه را "گواهي تاريخي"دانست و گفت :" اين اظهارات به سود لبنان است كه تمام لبناني ها از آن دفاع مي كنند ."

رئيس جمهوري لبنان اتهامات عبدالحليم خدام معاون سابق رئيس جمهوري سوريه عليه خود را رد كرد.



دفتررياست جمهوري لبنان با انتشار بيانيه اي اعلام كرد: خدام ادعا كرده كه اميل لحود چندين حمله تحريك كننده عليه حريري به راه انداخت كه بشار اسد را تحت تاثير قرارداد درحالي كه واقعيت امر اين است كه لحود هيچ وسيله اطلاع رساني براي تحريك عليه حريري نداشته است.

خدام كه هم اكنون براي معالجه در پاريس به سر مي برد، اميل لحود رئيس جمهوري لبنان و اطرافيانش و نيزبرخي ازمسئولان امنيتي لبنان را متهم كرد كه اسد را برضد حريري تحريك كرده بودند.

حزب بعث سوريه هم رسما خدام را به اتهام خيانت بزرگ به كشور و نظام سوريه از اين حزب اخراج كرد.