به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي جشنواره تئاتر فجر، محمد اطبايي با اعلام اين خبر گفت: "بيش از150 نمايش از 55 كشور دنيا مورد بازبيني قرار گرفت كه پس از رايزنيهاي انجام شده با كشورهاي مختلف و فرستادن نماينده از طرف اداره كل هنرهاي نمايشي، سرانجام 12نمايش از 9 كشور دنيا انتخاب شدند كه در بيست و چهارمين جشنواره بينالمللي تئاتر فجر حضور خواهند داشت."
اطبايي در ادامه افزود: "كشورهاي آلمان، هلند، اسلووني، مجارستان، اسپانيا، فرانسه، روماني، ژاپن، سوئيس و روسيه نمايشهاي خود را براي جشنواره آماده اجرا ميكنند. دو نمايش از كشورهاي روماني و ژاپن و فرانسه و ايران به طور مشترك در جشنواره حضور دارند."
وي اسامي نمايشهاي بخش بينالملل را به شرح ذيل اعلام كرد:
"جاده" به كارگرداني عليرضا كوشك جلالي از آلمان، "در انتظار گودو" به كارگرداني دوشان يووانوويچ از اسلووني، "نفوذ مدوسا" به كارگرداني آنيكو يوهانز از مجارستان، "يوري سام" به كارگرداني آندره ليپوس از اسپانيا، "صخرههاي آبي" به كارگرداني ايزومي اشيزاوا از روماني و ژاپن، "اسبها خاكستر ميبارند" به كارگرداني علي راضي از فرانسه و ايران، "بامبا 8" به كارگرداني ليس ون دركليج از هلند، "شكم نهنگ" به كارگرداني كريستينا كاستريلو از سوئيس، "شيطان با سرشاخ طلايي" به كارگرداني ديتر كومل از آلمان، "كاغذ بازي" به كارگرداني يوهانتر والكمن از آلمان، "باغ آلبالو" به كارگرداني ويكتور گولچنكو از روسيه و" يوهانا" به كارگرداني آينا گرونا از آلمان.
اطبايي در پايان با اشاره به اينكه سعي شده بهترين نمايشها انتخاب شوند يادآور شد: "با توجه به استقبال مخاطبان تئاتر از نمايشهاي خارجي جشنوارههاي گذشته تلاش شد تا كارگردانهاي معروف تئاتر سراسر دنيا در جشنواره امسال حضور پيدا كنند. همچنين احتمال افزايش نمايشهاي بخش بينالمللي وجود دارد كه متعاقبا از سوي روابط عمومي جشنواره اعلام ميشود."
بيست و چهارمين جشنواره بينالمللي فجر از 30 تا 9 بهمن در تهران برگزار ميشود.
نظر شما