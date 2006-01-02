آمريكا نمي خواهد بودجه جديدي را به عمليات بازسازي در عراق اختصاص دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، اين تصميم در پي تلاش دولت آمريكا و اختصاص بودجه 18.4 ميليارد دلاري آمريكا براي بازسازي عراق مطرح شد كه نيمي از اين بودجه دركنترل آشوبها، بازسازي سيستم قضايي و تحقيق و محاكمه صدام حسين به كار گرفته شده است.

در حالي كه آخرين مقادير اين بودجه 18.4 ميليارد دلاري در حال اتمام است ، مقامات آمريكايي در بغداد ميزان هزينه هاي در نظر گرفته شده براي تامين برق، آب و ديگر خدمات را در عراق 26 ميليون نفري حدود دهها ميليارد دلار برآورد مي كنند.

ژنرال ويليام مك كوي William McCoy فرمانده مهندسان نيروهاي ارتش آمريكا در يك كنفرانس خبري گفت:" آمريكا هرگز نمي خواهد به طور كامل به بازسازي عراق بپردازد.به نظر مي رسد كه اين فقط يك نقطه آغاز باشد."

به گفته مقامات در امر بازسازي عراق، از آغاز بازسازي در اين كشور در سال 2003 تلاشهاي مقامات آمريكايي در امر تامين برق، آموزش، آب، فاضلاب، بهداشت و شبكه هاي نفتي براي ايجاد نيروهاي امنيتي در عراق و بازسازي زندانها و مراكز بازداشت مطابق با استانداردهاي بين المللي حداقل 2.5 ميليارد دلار هزينه داشته است.

به گفته اين مقامات ، هزينه هايي كه براي كنترل شورشها به كار گرفته شده بسيار بيش از آن چيزي بوده كه انتظار مي رفته است.

مقامات آمريكايي افزودند كه حدود 14 در صد از 22 درصد هزينه هاي اختصاص داده شده براي بازسازي براي خنثي كردن آشوبها به كار گرفته شده است.

دفتر ويژه بازرسي در امور بازسازي عراق واقع در واشنگتن هزينه هاي هر پروژه امنيتي را در حدود 25 درصد برآورد كرده است.

آمريكا مي خواهد كه پيش از پاياين يافتن اين بودجه 18.4 ميليارد دلاري در سال 2006 به ساخت 900 مدرسه، بازسازي بيمارستانها و 169 مركز و كلينيك بهداشتي اقدام كند و 800 مايل از بزرگراههاي اين كشور، خيابانهاي شهر و جاده هاي روستاها را بازسازي يا تعمير كند.