فعاليت يك دستگاه مشخص براي هدايت حركت گفتگوي اديان ضروري است// در شرايط فعلي گفتگوها از انسجام لازم برخوردار نيستند

آيت الله محمد علي تسخيري دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" با تأكيد بر اينكه فعاليتهاي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي در راستاي تقريب بين مسلمانان و مذاهب اسلامي سراسر جهان است، گفتگوي بين اديان را فعاليت جنبي اين مجمع اعلام كرد .

وي با اعلام اينكه در راستاي اين هدف جنبي، مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي در اجلاسها و كنفرانسهاي متعددي در كشورهاي مختلفي چون كروواسي، بوسني، سوئيس و پاريس شركت كرده و مي كند، گفت: تهيه استراتژي گفتگو، گفتگو با اقليتها و همچنين ارتقاء سطح گفتگوها از اهداف مجمع است .

آيت الله تسخيري با تأكيد بر ضرورت توجه به ابعاد مختلف گفتگوي بين اديان، توجه ويژه به دستاوردها ونتايج گفتگوها را يادآورشد و گفت: گفتگوها مي بايست از تعارفات كلامي و تشريفات دور شده و با برنامه ريزي هاي دقيق، زمينه گفتگو به گونه اي تبيين شود كه نتيجه بخش بوده و دستاوردهاي مثبت و ارزشمندي در پي داشته باشد .



دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي در ادامه تصريح كرد: براي آنكه گفتگوي اديان مؤثر واقع شود و سياستهاي راهبردي منسجم و سازنده اي در پي داشته باشد، مي بايست يك ارگان مشخص هدايت كننده اين برنامه بوده و حركت گفتگوي اديان را هدايت كند .

وي با تأكيد بر اينكه يك سياست واحد و مشخص مي بايست هدايت كننده فعاليتهاي گفتگوي اديان باشد، گفت: در چنين شرايطي محصول و نتيجه منسجمي خواهيم داشت و در غير اين صورت نمي توان نتيجه مطلوب را كسب كرد .

آيت الله تسخيري با اعلام اينكه در حال حاضر، دستگاه ها، مراكز و حتي اشخاص مختلفي در زمينه گفتگوي اديان و برگزاري برنامه هاي مرتبط با اين موضوع فعال هستند، گفت: اين تعدد و تكثر، كه از سياست و برنامه ريزي مشخصي پيروي نمي كند مانع از فعاليت ارزشمند و تأثيرگذار در اين زمينه است .

وي افزود: با توجه به همين مسئله اقداماتي كه در راستاي گفتگوي اديان در كشور انجام مي شود از انسجام و نتيجه بخشي لازم برخوردار نيست .

آيت الله تسخيري با اشاره به اينكه براي نتيجه بخش بودن گفتگوهاي اديان علاوه بر وجود ارگان و سياستهاي مشخص و دقيق، شرايط ديگري نيز لازم است، گفت: طرفهاي گفتگو مي بايست در مرحله اول به يكديگر اطمينان داشته باشند، بي ترديد در شرايطي كه طرفين گفتگو به يكديگر اطمينان نداشته و از اهداف طرف مقابل مطمئن نيستند، نمي توانند گفتگوي سازنده اي داشته باشند .

وي پذيرش يكديگر را از ديگر ضرورتهاي گفتگوي ارزشمند و مؤثر عنوان كرد و افزود: طرفهاي گفتگو بايد از ارزشهاي دين يكديگر مطلع بوده و با احترام متقابل، به اين عرصه وارد شوند تا نتيجه گفتگو مثبت و مطلوب باشد.

دبيركل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي نقش گفتگوي اديان را در برقراري صلح و آرامش بسيار مثبت ارزيابي كرد و گفت: ارتقاء شناخت، رفع برخي سوء تفاهمها، رفع نزاعها و درگيريهاي اعتقادي و افزايش همكاري بين اديان در مسائل مختلف از جمله دستاوردها و نتايج سازنده گفتگوي اصولي اديان است .

آيت الله تسخيري با اعلام اينكه بسياري از درگيري هاي جوامع امروز به نام دين صورت مي گيرد، تقويت معنويت و جريان اخلاقي را راهكاري براي رفع ضعفها و درگيريهاي امروز عنوان كرد .