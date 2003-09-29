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۷ مهر ۱۳۸۲، ۱۲:۵۵

مباني اخلاق « مور » در دست انتشار است

مباني اخلاق « مور » در دست انتشار است

كتاب « مباني اخلاق» نوشته فيلسوف انگليسي جي . ئي . مور توسط انتشارات بوستان كتاب قم در دست انتشار قرار گرفته است .

                                                      مور
به گزارش خبرنگار فرهنگي " مهر" اين كتاب كه يكي از مهمترين كتابهاي فلسفه اخلاق در قرن بيستم است توسط  دكتر غلامحسين توكلي ترجمه شده و استاد  مصطفي ملكيان آن را با متن اصلي مقابله و ويراستاري نموده است .  گفتني است كه پيش از اين كتاب ديگر مور به نام « اخلاق» توسط دكتر اسماعيل سعادت ترجمه و انتشارات علمي و فرهنگي آن را منتشر كرده بود . 

 

                                                    جان سرل
انتشارات بوستان كتاب قم همچنين كتاب « مغز و ذهن وعلم» ، نوشته جان سرل فيلسوف آمريكايي را با ترجمه دكتر امير ديواني در دست انتشار دارد . از جان سرل كه در گستره فلسفه ذهن و فلسفه زبان كار مي كند و نظريه افعال گفتاري  را در گستره فلسفه زبان ارائه كرده است تا كنون به زبان فارسي كتاب مستقلي به چاپ نرسيده است ، اما يكي از نوشته هاي  وي كه درباره فلسفه تحليلي است چندي پيش توسط دكتر سعيدي مهر استاد گروه  فلسفه دانشگاه تربيت مدرس ترجمه شده و در كتاب نگرش هاي نوين فلسفه به چاپ رسيده است .

کد مطلب 27300

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