مباني اخلاق « مور » در دست انتشار است

مور

به گزارش خبرنگار فرهنگي " مهر" اين كتاب كه يكي از مهمترين كتابهاي فلسفه اخلاق در قرن بيستم است توسط دكتر غلامحسين توكلي ترجمه شده و استاد مصطفي ملكيان آن را با متن اصلي مقابله و ويراستاري نموده است . گفتني است كه پيش از اين كتاب ديگر مور به نام « اخلاق» توسط دكتر اسماعيل سعادت ترجمه و انتشارات علمي و فرهنگي آن را منتشر كرده بود .

جان سرل

انتشارات بوستان كتاب قم همچنين كتاب « مغز و ذهن وعلم» ، نوشته جان سرل فيلسوف آمريكايي را با ترجمه دكتر امير ديواني در دست انتشار دارد . از جان سرل كه در گستره فلسفه ذهن و فلسفه زبان كار مي كند و نظريه افعال گفتاري را در گستره فلسفه زبان ارائه كرده است تا كنون به زبان فارسي كتاب مستقلي به چاپ نرسيده است ، اما يكي از نوشته هاي وي كه درباره فلسفه تحليلي است چندي پيش توسط دكتر سعيدي مهر استاد گروه فلسفه دانشگاه تربيت مدرس ترجمه شده و در كتاب نگرش هاي نوين فلسفه به چاپ رسيده است .