سيمين دانشور : پاورقي نويس ها ادبيات را به ابتذال كشيده اند

" سيمين دانشور " نويسنده معاصر در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر " با بيان اين انتقاد صريح گفت : متاسفانه سطحي نويسي و يا بهتر بگويم ، مبتذل نويسي در ادبيات ما رايج شده است و در دراز مدت ، متوجه ضربه هاي مهلك آن خواهيم شد.همسر " جلال آل احمد " افزود : نبايد نويسندگان مطرح " زن " را با عده اي پاورقي نويس اشتباه گرفت ، اين عده اگر چه آثار خود را با شمارگان نسبتا بالا يي منتشر مي كنند ، اما به هيچ عنوان ، جزء ادبيات داستاني به حساب نمي آيند و در يك كلام ، داستان واره هاي سطحي و جنسي نمي تواند هيچ كمكي به ادبيات ايران كند.سيمين دانشور با اشاره به اين كه به نظر مي آيد مردم ايران ، كتاب و كتاب خواندن را كنار گذاشته اند ، تصريح كرد : كمتر پيش مي آيد كه كتاب به درد بخوري به فروش برسد و يا مخاطبان ، به دنبال آثار خوب باشند . دوره اي را كه داستان هاي سطحي نوشته مي شود و خيلي زود ، خريدار پيدا مي كند ، نمي توان عصر طلايي كتاب يا ادبيات خواند.وي خاطر نشان كرد : البته نبايد اين نكته را ناديده گرفت كه در عين حال ، طيف گسترده اي از مخاطبان امروز ادبيات ، به خواندن داستان و رمان روي آورده اند كه اهالي ادبيات بايد اين رخداد را به فال نيك بگيرند و در توليد فكر و اثر خوب ، نهايت تلاش خود را صرف كنند.اين نويسنده كه اين روزها مشغول به پايان رساندن جلد سوم " آخرين كوه سرگردان " است ، با اين بيان طنز آميز كه " با تاليف كتاب آخرين كوه سرگردان ، ماموريت من هم در اين دنيا تمام مي شود " گفت : در اين كتاب ، پاسخ هايي قصه گونه را به پرسش هايي خواهيد خواند كه در كتاب هاي " جزيره سرگرداني " و " ساربان سرگردان " مطرح شده و به زودي توسط نشر خوارزمي منتشر خواهد شد.دانشور با ترسيم وضعيت فعلي زنان نويسنده در حيطه ادبيات داستاني تاكيد كرد : پيشكسوت ها و مسن تر ها مانند منيرو رواني پور و شهرنوش پارسي پور ، ژرفاي حضور خود را در اين حيطه حفظ كرده اند ، زيرا استعداد خوبي در نوشتن دارند .وي كه اخيرا در يكي از بنياد هاي فرهنگي و ادبي ، مسئوليت داوري داستان را بر عهده داشته است ، با تاكيد بر اين كه رويكرد زنان به داستان و رمان نويسي قابل ستايش است ، يادآور شد : صوفيا محمودي ، زويا پيرزاد ، شهلا پروين روح و فرشته ساري را مي توان در زمره نسل جديد رمان نويسان برتر زن به حساب آورد.وي گفت : در ميان مردان نويسنده هم آثار رضا قاسمي و امين فقيري قابل تقدير است ، به ويژه رمان " رقصندگان " كه يك شاهكار است و به قلم فقيري به رشته تاليف در آمده ، به نظر من اين اثر هنوز جاي زيادي براي طرح دارد.