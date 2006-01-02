"تاريخ جامع حكمت و فلسفه" تدوين مي شود

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر"، بنياد حكمت اسلامي صدرا كه در سال 1378 و در پي برگزاري كنگره بين المللي ملاصدرا تأسيس شد اقدام به احداث مركزي با عنوان مركز تدوين تاريخ جامع حكمت و فلسفه نموده است و با دعوت از استادان برجسته فلسفه و رشته هاي مرتبط طرحي را كه مشتمل بر 30 تا 40 جلد است به آستانه نگارش رسانده است.

اين طرح كه با سرپرستي آيت الله محمد خامنه اي و با مشاركت دكتر رضا داوري اردكاني، دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني، دكتر كريم مجتهدي، دكتر غلامرضا اعواني، دكتر محد ايلخاني، دكتر رضا اكبريان، دكتر حميد رضا آيت اللهي، دكتر حسين كلباسي، دكتر نصر الله حكمت، دكتر حكمت الله ملاصالحي، دكتر محمد سعيد حنايي كاشاني و برخي ديگر از استادان حوزه و دانشگاه در حال انجام است.

همچنين اين مركز با اعلام فراخوان به استادان فلسفه در داخل و خارج از كشور و نيز گروههاي فلسفه سراسر جهان از همه فيلسوفان و انديشمندان براي مشاركت در اين طرح دعوت نموده است.

اين طرح داراي چهار گروه علمي است كه عبارتند از: تاريخ انديشه و فلسفه باستان، تاريخ فلسفه اسلامي، تاريخ فلسفه در قرون وسطي، فلسفه هاي جديد و معاصر. هر يك از اين گروهها مشتمل بر چند بخش و كميسيونهاي علمي و تخصصي است و استادان گوناگون با تشكيل اين كميسيونهاي تخصصي در حال آماده سازي امور مرتبط به نگارش مجموعه اند.

هدف از اجراي اين طرح فراهم آوردن روايتي منصفانه، منتقدانه و در عين حال علمي و تحليلي از سير فلسفه و حكمت در ايران و جهان و تبيين و تشخيص خاستگاه و زادگاه جريانهاي شاخص انديشه به ويژه جريانهاي مغفول و مجهول مانده و چگونگي تغييرات و تطورات و نحوه تاثر و تاثرات و تبيين مباني فلسفي بسترها و حوزه هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي و مشخص ساختن سهم واقعي هر يك از فرهنگها و تمدنها در جريان مداوم انديشه بشري است.

بنياد حكمت اسلامي صدرا در نظر دارد سلسله همايشهايي را در موضوعهاي تخصصي فلسفه و تاريخ فلسفه در جهت آسيب شناسي اين مباحث و ترسيم دورنماي فلسفه در ايران و جهان برگزار كند.