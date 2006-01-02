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۱۲ دی ۱۳۸۴، ۱۴:۲۱

در گفت و گو با مهر مطرح شد؛

3 شهرك اسقاط خودرو در تهران احداث مي شود

3 شهرك اسقاط خودرو در تهران احداث مي شود

مدير عامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران گفت: بزودي سه واحد اسقاط و بازيافت خودرو به منظور از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده در استان تهران ايجاد خواهد شد.

محمدرضا نوتاش در جريان بازديد از شهرك هاي صنعتي استان خراسان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر در مشهد با بيان اين مطلب افزود: دولت مصوبه اي براي ساخت نخستين واحد كه در محدوده 120 كيلومتري تهران و در شهرك صنعتي شمس آباد واقع شده به تصويب رسانده است.


وي در ادامه گفت: فاز اول اين مجتمع با قابليت اسقاط سالانه 100 هزار خودرو در سال 85 به بهره برداري مي رسد كه در صورت تكميل ظرفيت، اسقاط و بازيافت 200 هزار خودرو در اين واحد در سال محقق خواهد شد.

وي افزود: در مجموع با بهره برداري از اين سه واحد، ظرفيت اسقاط و بازيافت كشور به 600 هزار خودرو در سال خواهد رسيد.

 

کد مطلب 273032

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