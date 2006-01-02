3 شهرك اسقاط خودرو در تهران احداث مي شود

محمدرضا نوتاش در جريان بازديد از شهرك هاي صنعتي استان خراسان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر در مشهد با بيان اين مطلب افزود: دولت مصوبه اي براي ساخت نخستين واحد كه در محدوده 120 كيلومتري تهران و در شهرك صنعتي شمس آباد واقع شده به تصويب رسانده است.



وي در ادامه گفت: فاز اول اين مجتمع با قابليت اسقاط سالانه 100 هزار خودرو در سال 85 به بهره برداري مي رسد كه در صورت تكميل ظرفيت، اسقاط و بازيافت 200 هزار خودرو در اين واحد در سال محقق خواهد شد. وي افزود: در مجموع با بهره برداري از اين سه واحد، ظرفيت اسقاط و بازيافت كشور به 600 هزار خودرو در سال خواهد رسيد.

