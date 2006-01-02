به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، هدف از ساخت اين استوديو ساخت فيلم‌هايي است كه با بودجه سنگين كليد مي‌خورند و از شانس بيشتري در عرصه بين‌الملل برخوردارند. سرمايه‌گذاران استراليايي ابراز اميدواري كردند كه با جمع آوري 100 ميليون دلار استراليا بتوانند در دو تا سه سال آينده فيلم‌هاي چشمگيري را روانه سالن‌هاي سينما كنند.



از جمله چهره‌هاي فيلمسازي مطرح جهان كه در اين راه به استراليا كمك مي‌كند مي‌توان به بري ازبورن، تهيه‌كننده فيلم‌هاي موفق "ماتريكس" و "ارباب حلقه‌ها" اشاره كرد. اين در حالي است كه چهره‌هاي سينمايي استراليا از جمله هوگو ويوينگ هنرپيشه و فرد شيپسي كارگردان نيز براي اين اقدام اعلام آمادگي كرده‌اند.



دولت استراليا اعلام كرد كه در پي صدور مجوز احداث استوديو با اختصاص بخشي از ماليات به اين امر، امكان ساخت اين شركت فيلمسازي را فراهم مي‌كند.