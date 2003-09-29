تسهيلات اعطايي بانك هاي تجاري از 172 تا 266 درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، مقايسه درصد رشد چهار سپرده اصلي بانك هاي تجاري كشور منتهي به اسفند ماه سال 1381 نشان مي دهد كه اين شاخص در بانك ملت با 6/42 درصد رشد مواجه شد و در صدر ديگر بانك هاي تجاري قرار گرفت.

بانك سپه با رشد 5/28درصدي ، بانك تجارت با 2/28درصد، بانك ملي با 2/23 درصد و بانك صادرات با 8/22 درصد رده هاي بعدي را به خود اختصاص دادند.

در اين دوره سهم بانك ملي از مجموع سپرده هاي بانك هاي تجاري با كاهش مواجه شد به طوريكه اين سهم از 63/29درصد در سال 1376 به 8/27 درصد در سال 1381 رسيد. اين رقم در بانك صادرات نيز با طي روند كاهشي از 48/25 درصد در سال 1376 به 1/21 درصد در سال 1381، در بانك سپه از 04/12 درصد در سال 1376 به 8/11 درصد در سال 1381 رسيد.

سهم درصد سپرده هاي بانك ملت از مجموع سپرده هاي بانك هاي تجاري با سير صعودي مواجه شد و از 68/16 درصد در سال 1376 به 19 درصد در سال گذشته بالغ شد. بانك تجارت نيز اين روند افزايشي را تجربه كرد به طوريكه از 45/13 درصد در سال 1376 به 6/15 درصد در سال گذشته رسيد.

سرانه كاركنان بانك هاي تجاري در جذب چهار سپرده اصلي در بانك ملت به 86/28درصد، در بانك ملي به 64/27درصد، بانك تجارت 71/26درصد، بانك سپه به 22/26 درصد و در بانك صادرات به 06/25 درصد رسيد.

مقايسه نسبت كل مصارف به كل منابع بانك هاي تجاري سال 1381 در بانك ملي 9/85درصد ، بانك صادرات 4/80 درصد، بانك سپه 8/75درصد، بانك ملت 8/74 درصد و در بانك تجارت 1/73 درصد بود.

سهم درصد مصارف و منابع به ترتيب در بانك ملي 1/31درصد و 8/27درصد ، در بانك صادرات 5/20درصد و 1/21درصد، در بانك ملت 4/17درصد و 19درصد، در بانك تجارت 2/15درصد و 6/15درصد و در بانك سپه 4/11درصد و 8/11 درصد بود.