400 ميليون دلار براي نوسازي ناوگان هوايي و ريلي در سال 85

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، 400 ميليون دلار اعتبار براي تجهيز و نوسازي ناوگان حمل و نقل ريلي و هوايي از طريق حساب ذخيره ارزي در سال 1385 اختصاص خواهد يافت.

براساس اين گزارش، سهم بخش حمل و نقل هوايي كشور از اين ميزان اعتبار 250 ميليون دلار خواهد بود كه علاوه بر تجهيز ناوگان، صرف خريد هواپيما با قابليت استانداردهاي بين المللي نيز مي شود.

دولت نهم در حالي در بودجه سال 1385 حدود 400 ميليون دلار براي تجهيز و نوسازي ناوگان حمل و نقل هوايي و ريلي در بودجه سال 1385 در نظر گرفت كه دولت گذشته اعتباري براي اين منظور براي سال جاري تصويب نكرد.

در همين حال، تنها مجلس با درك شرايط موجود تصويب كرد كه 500 ميليون دلار اعتبار از حساب ذخيره ارزي به بخش هاي حمل و نقل هوايي و ريلي در سال جاري اختصاص يابد كه اين كار نيز هم اكنون عملياتي شده است.

به گزارش مهر، درحال حاضر حدود 104 فروند هواپيما در ناوگان حمل و نقل هوايي كشور فعال هستند كه 32 فروند آن استيجاري است.

يك برآورد تقريبي نيز نشان مي دهد كه ارزش ناوگان فعلي حمل و نقل هوايي مسافري فعال كشور نيز حدود 800 ميليون دلار است.

عمر متوسط ناوگان حمل و نقل هوايي كشور نيز بين 16 تا 17 سال گزارش شده و خريد هواپيما با عمر بيش از 12 سال از سوي سازمان هواپيمايي كشور ممنوع اعلام شده است.

همچنين ناوگان هوايي مسافري كشور در حال حاضر داراي 16 هزار و 759 صندلي است كه 4 هزار و 782 صندلي آن مربوط به هواپيماهاي استيجاري موجود در ناوگان مي باشد.

اين گزارش مي افزايد: هم اكنون عهده داران اين تعداد هواپيما در ناوگان هوايي مسافري كشور، شركت هاي هواپيمايي ايران اير، آسمان، كيش اير، ماهان، كاسپين، ايران اير تور، ساها، حمل و نقل هوايي نفت، تفتان، سفيران، ارم اير و آريا هستند.

گزارش "مهر" از وضعيت ناوگان حمل و نقل ريلي نيز حاكيست، عملكرد راه آهن در برنامه سوم از اهداف پيش بيني شده جلوتر بوده اما در نوسازي ناوگان ارقام پيش بيني شده محقق نشده است.

برپايه اين گزارش، در خصوص برنامه هاي آتي در قالب برنامه چهارم خريد 200دستگاه واگن مسافري چهار تخته از طريق مناقصه بين المللي ، تامين 132 دستگاه واگن به صورت اجاره به شرط تمليك، خريد 150 دستگاه واگن دو طبقه، خريد 100 دستگاه واگن مسافري با همكاري مشترك واگن پارس و يك شركت چيني ، خريد 50 دستگاه واگن از شركت (پلور سبز)، خريد 120 دستگاه واگن ريل باس جهت راه اندازي قطارهاي محلي و ... از جمله طرح ها و پروژه هاي در دست اقدام است.

همچنين با خروج واگن هاي با عمر بالاي 40 سال از ناوگان، ميانگين عمر ناوگان ريلي در برنامه چهارم به 5 سال كاهش خواهد يافت.

اين گزارش تصريح مي كند: در پايان برنامه چهارم ظرفيت سرويس دهي بخش مسافري به 36 ميليون نفر در سال بالغ مي گردد كه ميزان سرمايه گذاري مورد نياز براي توسعه و جايگزيني ناوگان دو ميليارد دلار برآورد شده است.