فعاليتهاي فرهنگي زائران افزايش مي يابد

به گزارش خبرنگارگروه دين و انديشه"مهر"، تركي بن سلطان عبدالعزيز معاون وزير فرهنگ و اطلاع رساني عربستان سعودي اعلام كرد: اين وزارت برنامه هاي فرهنگي و راديويي و تلويزيوني امسال زائران را تحت پوشش قرارمي دهد و تسهيلات فرهنگي ويژه اي به منظور خدمت رساني به آنها انجام مي دهد.

سلطان عبدالعزيز در گفتگوي خبري تأكيد كرد: از برنامه هايي كه اين وزارت در موسم حج تنظيم كرده است تلاش دستگاههاي مختلف اطلاع رساني اعم از راديو و تلويزيون به منظور انتقال شعارهاي ديني و تسهيل نمودن كار زائران از طريق رسانه هاي گروهي است.

وي گفت: هدف اين شبكه ها اطلاع رساني پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي، تلويزيوني و راديوهاي اسلامي در همه جهان است تا به استفاده و بهره همه جهانيان و دوستداران مراسم حج برسد.

وي با اشاره به خبرگزاريهاي مختلف عربستان و شوراها و سازمانهاي مختلف اين كشور تصريح كرد: به منظور ارائه برنامه هاي ديني و اسلامي و كمكهاي هنري و بهره گيري از تكنولوژي كنوني مراكز فوق تمامي تلاش خود را مبذول داشته اند.

سلطان عبدالعزيز اظهار داشت: برنامه هاي ويژه حج از امواج مختلف ماهواره اي به زبانهاي مختلف به استفاده زائراني مي رسد كه عرب زبان نيستند و به منظور اداي فريضه حج راهي خانه خدا شده اند. وزارت عربستان نيز به منظور استقبال از اين ميهمانان علاوه بر پخش برنامه هاي ديني به زبانهاي مختلف به توزيع و انتشار مطبوعات در مكه، مدينه، مني، عرفات و جده مي پردازد.

اين وزارت به منظور استقبال از زائران و توجيه و آگاهي آنها كه از راههاي هوايي، زميني، دريايي به اين خاك قدم گذاشته اند كتابهاي ديني، مطبوعات و نشريات و اعلاميه هاي خاصي در اختيار آنها قرار داده است.

از ديگر برنامه هاي ديني برگزاري سخنرانيها، همايشها، كلاسهاي درس و وعظ و پاسخ به سؤالات زائران است كه يا به صورت مستقيم و يا به صورت تلفني صورت مي گيرند.