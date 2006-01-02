پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ده عنوان كتاب جديد منتشر مي كند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" كتابهايي كه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در نظر دارد منتشر كند عباتند از: فقه و عرف/ ابوالقاسم عليدوست، اسلام و چالش اقتصادي/ ترجمه سيد حسين مير معزي، علي اصغر هادوي نيا، احمد علي يوسفي، ناصر جهانيان، ارتداد و آزادي/ سيد حسين هاشمي، اقتصاد كلان/ سيد حسين مير معزي، نگاه سوم به جبر و اختيار/ محمد حسن قدردان ملكي، قرآن و سكولاريسم/ محمد حسن قدردان ملكي، مكاتب تفسيري و هرمنوتيكي/ دكتر ابوالفضل ساجدي، امام علي(ع) و خوارج/ ترجمه دكتر محمد سپهري، معرفت شناسي/ ترجمه دكتر علي اكبر احمدي، تجربه كارآمدي حكومت ولايي/ علي ذو علم.
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي از بدو تأسيس تاكنون تعداد 260 عنوان كتاب و شـش مجله تخصصي در حوزه هاي حكمت و دين پژوهي، معرفت شناسي، قرآن پژوهي، فلسفه، كلام و دين پژوهي، اخلاق و عرفان، فقه و حقوق، سياست، اقتصاد، تاريخ و تمدن، غربشناسي، مطالعات انقلاب اسلامي منتشر كرده است.
نظر شما