به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي جشنواره فيلم فجر، 9 فيلم كوتاه خارجي و 3 فيلم كوتاه ايراني در اين بخش از جشنواره روي پرده مي‌روند. فيلم‌هاي "دشمنان" ساخته پيتر نواك از آلمان، "شكارچي انرژي" اثر آلبرت آريزا از كشور اسپانيا، "نور در سايه" از جان رينا، الكساندروس كونستانتارياس و گالكو پاريزگر از كشور انگلستان، "لوكا" اثر آدرين ميچل لونگ از ايرلند از جمله آثار خارجي اين بخش است.

گئورگه اوه‌شيالي از گرجستان با فيلم "همسطح چشم"، كامليا با فيلم "بسته" از سوئد، هولگر ارنست از آلمان با فيلم "باران مي‌بارد" برايان اومالي با فيلم "چرخشي به گذشته" و براندون مالدوني با فيلم "ده پله" از ايرلند نيز در اين بخش حضور دارند.

سه فيلم كوتاه ايراني نيز در اين بخش از جشنواره فيلم فجر حضور خواهند داشت كه اسامي آنها به زودي توسط روابط عمومي جشنواره اعلام مي‌شود.

بيست و چهارمين جشنواره بين‌المللي فيلم فجر از 30 دي ماه تا 10بهمن ماه امسال در تهران برگزار مي‌شود.