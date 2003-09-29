تندرو صالح " جامعه خيلي مدني " را نوشت

" شاهرخ تندرو صالح " شاعر و نويسنده معاصر در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر " با اعلام اين خبر گفت : همه اتفاق هاي اين مجموعه طنز ، در يك روستا رخ مي دهد ، مردم اين روستا جهاني مي انديشند و دهاتي وار عمل مي كنند و . . . !

وي كه دو كتاب ديگر نيز زير چاپ دارد ، با بيان اين كه كتاب هاي منتشره در حوزه ادبيات با بحران مخاطب روبه رو نيست ، افزود : هيچ تقصيري متوجه مخاطبان ما نيست ، اين نويسنده ها هستند كه با تقليد از ديگران و فرو غلتيدن در ورطه ادا و اصولهايي كه خيلي وقت پيش ، نويسندگان سرزمين هاي ديگر آن را تجربه كرده اند ، در مخاطبان خود ، احساس دلزدگي و ياس به وجود مي آورند .

نويسنده مجموعه داستان " باغ بارون " كه به زودي توسط نشر ورجاوند منتشر مي شود ، با پوچ خواندن " پست مدرن " گفت : هيچ دليلي ندارد كه " پائيلو كوئيلو " از آن طرف دنيا بيايد و بازار كتاب و ادبيات ما را در اختيار بگيرد ، خود ما توانمندي هاي زيادي داريم اما متاسفانه به خاطر مسائل متعددي كه وجود دارد ، از ارائه اين توانمندي ها عاجزيم.

وي با بيان اين كه آخرين كتاب خود را مشتركا با " پروفسور كريستوف بالايي " نوشته و در آينده اي نه چندان دور ، توسط نشر معين منتشر مي شود ، افزود : اين كتاب ، در بر گيرنده مطالبي در باب كتاب شناسي انتقادي ادبيات نوين فارسي است.

شاهرخ تندرو صالح ، همچنين كتاب " نقاب نقد " را در حوزه مباحث تئوريك نقد ادبي در ايران ، زير چاپ دارد . اين اثر مكتوب ، مشتمل بر گفت و گوهايي با " مراد فرهادپور " ، " مديا كاشيگر " ، " عنايت سميعي " و . . . است .

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