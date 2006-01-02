دوكهاي هزارد:
بازسازي برنامههاي قديمي تلويزيون و مجموعههاي متعلق به دهه شصت و هفتاد همواره يكي از دلمشغوليهاي تهيهكنندگان هاليوودي بوده است. فيلم "دوكهاي هزارد" در فصل تابستان به نمايش درآمد و با نقدهاي منفي كارشناسان سينما مواجه شد. با اين وجود منتقدان مردم را از رفتن به سالنهاي سينما و مشاهده اين اثر كمدي منع نكردند.
اين فيلم شاهد اولين تجربه جسيكا سيمسون در عرصه بازيگري بود و زماني تعجب همگان را برانگيخت كه اين هنرپيشه تازهوارد اعلام كرد فيلم رگههايي از فمينيسم را در خود جاي داده است. با اين وجود اظهار نظرهاي اين هنرپيشه تازهنفس نتوانست منتقدان را از نقد بازياش بازدارد.
قلمرو بهشت
سال 2005 سال خوبي براي اثر حماسي ريدلي اسكات نبود. گونه سينمايي حماسي با نمايش فيلم "قلمرو بهشت" آسيبي جدي ديد و به نظر ميرسد كه به سالها پيش بازگشت. حتي نام ريدلي اسكات كه در زمينه ساخت فيلمهاي خشونتبار به استادي رسيده است نتوانست فيلم را از ورطه سقوط نجات دهد. كارشناسان سينما اعتقاد داشتند كه بازي اورلاندو بلوم در نقش محوري اين اثر مناسب نبوده است.
اليزابتتاون
مدتي از اكران فيلم "قلمرو بهشت" نگذشته بود كه بلوم در فيلم "اليزابتتاون" بازي كرد. ايفاي نقش در واپسين اثر كامرون كرو به گونهاي بود كه بار ديگرمنتقدان را آشفته كرد و آنها به انتقاد از بازي بلوم پرداختند. در اين ميان مشخص نيست كه بايد اين امر را به اقبال بد بلوم، انتخاب بد بازيگران يا بازي بد وي نسبت داد.
ليه روزن، منتقد مجله پيپل، در اين مورد ميگويد: "در ابتدا به نظر ميرسيد كه سال از آن اورلاندو بلوم است. او در دو فيلم بزرگ هاليوودي حضور داشت و هر دو فيلم نه تنها در گيشه با شكست تجاري مواجه شدند بلكه نتوانستند نظر مساعد منتقدان را جلب كنند."
ائون فلاكس
در واپسين ماههاي سال بود كه فيلم "ائون فلاكس" به نمايش عمومي درآمد. اين اثر كه در زمره آثار تريلر جاي داشت رويدادهايي را روايت ميكرد كه در آينده به وقوع ميپيوندند. چارليز ترون، هنرپيشه اسكاري سينما، نقش محوري اين فيلم را بازي ميكرد. با اين وجود "ائون فلاكس" در اكران عمومي با شكست مواجه شد. كارشناسان سينما نيز در پي شكست تجاري انتقاد از فيلم را آغاز كردند. اين در حالي است كه بسياري از آنها حتي براي مشاهده آن به سالنهاي سينما نرفتند.
به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، در اين ميان برخي نيز از نفرين اسكار سخن ميگفتند و اعتقاد داشتند همانگونه كه هالي بري پس از دريافت اسكار بهترين هنرپيشه زن سال 2002، در فيلم "زن گربهاي" شكست سختي خورد، حالا نوبت به چارليز ترون رسيده است كه پس از كاميابي فيلم "هيولا" و كسب اسكار، ناكامي را تجربه كند. اما گذشت زمان ثابت كرد كه اين نفرين در مورد ترون صدق نميكند، چرا كه او در سال 2005 فيلم موفق "نورث كانتري" را نيز در اكران سينماها داشت.
جنگهاي ستارهاي: اپيزود سوم - انتقام سيث
در سالي كه گذشت آخرين اپيزود از دومين سهگانه "جنگهاي ستارهاي" به نمايش درآمد. اين اثر بيترديد فصل پاياني مجموعه طولاني بود كه توسط جورج لوكاس ساخته شده بود، اما بسياري از كارشناسان سينما اعتقاد داشتند كه فيلمنامه اين اثر پر سر و صداست و ايفاي نقشهاي ضعيف و خشك نشان ميدهد كارگردان به جاي اينكه به بازي هنرپيشگان واقعي علاقه داشته باشد، به بازي موجودات رباتي بيشتر گرايش دارد.
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