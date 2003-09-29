دموكراتها براي جلوگيري از تصويب بودجه درخواستي بوش درباره عراق به تكاپو افتادند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه مصري الاهرام، انتقادات شديد دمكراتها ازعملكرد بوش در ادامه بررسي درخواست 87 ميليارد دلاري بوش براي تامين هزينه هاي نظامي و بازسازي عراق همچنان ادامه دارد.

بخش قابل توجهي ازانتقادها ازبوش به خاطر ناكامي دردستيابي به سلاحهاي كشتار جمعي است كه بوش با دستاويز قرار دادن آن، به عراق حمله كرد.

اعضاي كنگره به ويژه دمكراتها درتلاش براي درتنگنا قراردادن دولت بوش و اثبات اينكه اين بودجه مبالغه آميز است ، سعي مي كنند بندهاي اين بودجه را به طور كامل بررسي كنند.

بندهاي بودجه درخواستي بوش شامل 66 ميليارد دلاربراي فعاليتهاي وزارت دفاع "پنتاگون" و3/20 ميليارد دلار براي بازسازي اقتصادي عراق و دولت آن است .

از مبلغ 3/20 ميليارد دلار، 164 ميليون دلار براي بهبود روند مربوط به آموزش ارتش جديد عراق ، 900 ميليون دلار براي واردات تجهيزات بخش نفت،4 ميليون دلار براي شبكه ارتباطات،19 ميليون دلار براي شبكه اينترنت عراق ، دو ميليون دلار براي جمع آوري زباله ، 400 ميليون دلار براي ساخت دو زندان جديد درعراق به گنجايش 8 هزارزنداني ( براي هر زنداني 50 هزار دلار) درخواست شده است .

سناتور دمكرات تام جانسون با تمسخرآميز خواندن اين بند گفت : بسياري ازآمريكايي ها درايالت ساوت داكوتا در خانه هايي زندگي مي كنند كه هزينه يك اتاقش كمتراز50 هزار دلاراست.

دمكراتها اميدوارند ازطريق تاكتيك مباحثات تفصيلي براي هر بند از بندهاي بودجه، سناريوي مناقشه موفق مجلس برضد بيل كلينتون رييس جمهور سابق درسال 1993 را تكرار كنند. در آن سال اقليت جمهوريخواه توانست مجلس را به مخالفت با درخواست 16 ميليارد دلاري كلينتون براي بخش استخدام متقاعد كند.

