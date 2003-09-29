قطع برق در ايتاليا پايان يافت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه پنج تلويزيوني فرانسه، قطع برق درايتاليا كه سبب بي برق ماندن 57 ميليون تن شده بود، پايان يافت.

قطع برق كه تقريبا تمام مناطق ايتاليا را در برگرفته بود سبب مرگ سه زن سالخورده شد.

برق در ساعت 4 بامداد يكشنبه به وقت محلي قطع شد و فقط چهارثانيه طول كشيد تا تمام شبكه برق اين كشورتحت تاثير قرارگرفته و ازكاربيفتد.

بر اثراين قطع برق، دهها هزار نفر درآسانسورها، متروها و قطارها حبس شدند. اما در ساعات انتهايي روز يكشنبه قطع برق پايان يافت.

مقامات ايتاليا قطع برق را به دليل ضعف خطوط برق فرانسه و سوييس كه 17 درصد برق اين كشور را توليد مي كنند، دانسته اند. زيرا در زمان بروز اين مشكل هواي هر دو كشور طوفاني گزارش شده است اما سوييس و فرانسه اعلام كردند كه مشكلات خطوط برق از سوي ايتاليا بوده است.

خاموشي ايتاليا سبب بر هم ريختن فستيوال رم شد و همزمان همه رستوران ها و موزه ها در تاريكي فرورفتند.

قطع برق در ايتاليا مسئله جديدي نيست و مردم اين كشور مشكل مذكور را به دليل ضعف اين كشور در توليد برق مي دانند.