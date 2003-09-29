نتايج نخستين مسابقه فيلمنامه نويسي جانباز اعلام شد



به گزارش خبرنگار هنري " مهر " مراسم اختتاميه نخستين مسابقه فيلمنامه نويسي جانباز روز يكشنبه 6 مهر ماه ساعت 15با حضور مسئولان فرهنگي بنياد جانبازان ، سيماي جمهوري اسلامي ايران ، نمايندگان معاونت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و جمعي از هنرمندان سينما و فيلمنامه نويسان در سالن مجموعه فرهنگي سيدالشهدا برگزار شد .

در اين مراسم پس از قرائت بيانيه هيات داوران و قدرداني از برگزار كنندگان وشركت كنندگان مسابقه ، طي 10 بند نواقص و ويژگي هاي آثار رسيده به دبير خانه مسابقه مطرح شد. سپس هيات داوران مسابقه متشكل از عباس اكبري ، اكبرحر ، جواد اردكاني ، محمد دامرودي و عليرضا سربخش برگزيدگان خود را در سه بخش فيلمنامه مجموعه هاي تلويزيوني ، فيلمنامه كوتاه و فيلمنامه بلند سينمايي به شرح زير اعلام كرد :





در بخش فيلمنامه مجموعه هاي تلويزيوني فيلمنامه " مرد باراني " نوشته محمد تيموري با كسب مقام نخست تنديس مسابقه ، لوح افتخار و 6 سكه بهار آزادي را دريافت كرد .

فيلمنامه " شب هزار و يكم " نوشته گروه حماسه و دفاع شبكه اول براساس طرحي از عليرضا طالب زاده با كسب مقام دوم ديپلم افتخار و 4 سكه بهار آزادي را دريافت كرد .

فيلمنامه " باران در دل تابستان " نوشته علي اصغر اصغري با كسب مقام سوم ديپلم افتخار و 2 سكه بهار آزادي را بدست آورد .

در بخش فيلمنامه كوتاه : فيلمنامه" با تو مي مانم " نوشته فريده كثيري مقام نخست را كسب كرد و تنديس مسابقه را به همراه سه سكه بهار آزادي دريافت كرد .

فيلمنامه "راز سبز " نوشته محمود قنبر نيا مقام دوم را بدست آورد و ديپلم افتخار مسابقه را به همراه 2 سكه بهار آزادي دريافت كرد .

فيلمنامه "چشمان كاملا بسته " نوشته سيد رضا قادري با كسب مقام سوم برنده ديپلم افتخار و 1 سكه بهار آزادي شد .

دراين بخش هيات داوران با اهداي يك نيم سكه بهار آزادي و لوح تقدير از دو فيلمنامه " يك باغ پراز شكوفه " نوشته مهناز ركني و " اميد و زندگي " اثر حسين بذر افكن تقدير كرد . همچنين براي ارج نهادن به نويسندگان جانباز با اهداي همين جوايز از امير عزتي نويسنده جانباز فيلمنامه " مردان خاكي " قدر داني كرد .

هيات داوان در بخش فيلمنامه هاي بلند سينمايي هيچ فيلمنامه اي را شايسته كسب رتبه اول ندانست و در اين بخش فيلمنامه " پشت آينه " نوشته علي سليمان تاج را به عنوان برگزيده دوم انتخاب و ديپلم افتخار اين بخش را به همراه 4 سكه بهار آزادي به اين نويسنده اهدا كرد.

فيلمنامه " ماهو " نوشته غلامرضا همتيان با كسب مقام سوم اين بخش ديپلم افتخار و دوسكه بهار آزادي دريافت كرد .

هيات داوران در بخش فيلمنامه هاي بلند سينمايي با اهداي دو سكه نيم بهار آزادي از علي افتخاري نويسنده جانباز فيلمنامه " انتخاب " تقدير كرد .

