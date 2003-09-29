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۷ مهر ۱۳۸۲، ۱۲:۱۶

روز گذشته طي مراسمي

نتايج نخستين مسابقه فيلمنامه نويسي جانباز اعلام شد

نتايج نخستين مسابقه فيلمنامه نويسي جانباز اعلام شد

نخستين مسابقه سراسري فيلمنامه نويسي جانباز روز گذشته طي مراسمي در سالن مجموعه فرهنگي سيدالشهدا با اعلام فيلمنامه نويسان برگزيده به كار خود پايان داد.


به گزارش خبرنگار هنري " مهر "  مراسم اختتاميه نخستين مسابقه فيلمنامه نويسي جانباز روز يكشنبه 6 مهر ماه ساعت 15با حضور  مسئولان فرهنگي بنياد جانبازان ، سيماي جمهوري اسلامي ايران ، نمايندگان معاونت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و جمعي از هنرمندان سينما و فيلمنامه نويسان  در سالن مجموعه فرهنگي سيدالشهدا برگزار شد . 
در اين مراسم پس از قرائت بيانيه هيات داوران و قدرداني از برگزار كنندگان وشركت كنندگان مسابقه ، طي 10 بند نواقص و ويژگي هاي آثار رسيده به دبير خانه مسابقه مطرح شد. سپس هيات داوران مسابقه متشكل از عباس اكبري ، اكبرحر ، جواد اردكاني ، محمد دامرودي و عليرضا سربخش  برگزيدگان خود را در سه بخش فيلمنامه مجموعه هاي تلويزيوني ، فيلمنامه كوتاه و فيلمنامه بلند سينمايي  به شرح زير اعلام كرد :


 در بخش فيلمنامه مجموعه هاي تلويزيوني فيلمنامه " مرد باراني " نوشته محمد تيموري با كسب مقام نخست تنديس مسابقه ، لوح افتخار و 6 سكه بهار آزادي را دريافت كرد  .
فيلمنامه " شب هزار و يكم " نوشته گروه حماسه و دفاع شبكه اول براساس طرحي از عليرضا طالب زاده با كسب  مقام دوم ديپلم افتخار و 4 سكه بهار آزادي  را دريافت كرد  .
فيلمنامه " باران در دل تابستان " نوشته علي اصغر اصغري با كسب مقام سوم ديپلم افتخار و 2 سكه بهار آزادي  را بدست آورد .
در بخش فيلمنامه كوتاه  :  فيلمنامه" با تو مي مانم " نوشته فريده كثيري مقام نخست را كسب كرد و تنديس مسابقه را به همراه سه سكه بهار آزادي  دريافت كرد .
فيلمنامه "راز سبز " نوشته محمود قنبر نيا مقام دوم را بدست آورد و ديپلم افتخار مسابقه را به همراه 2 سكه بهار آزادي دريافت كرد .
فيلمنامه "چشمان كاملا بسته " نوشته سيد رضا قادري با كسب مقام سوم برنده ديپلم افتخار و 1 سكه بهار آزادي شد .
دراين بخش هيات داوران با اهداي يك نيم سكه بهار آزادي و لوح تقدير از دو فيلمنامه " يك باغ پراز شكوفه " نوشته مهناز ركني و " اميد و زندگي " اثر حسين بذر افكن تقدير كرد . همچنين براي ارج نهادن به نويسندگان جانباز با اهداي همين جوايز از امير عزتي نويسنده جانباز فيلمنامه " مردان خاكي " قدر داني كرد .
هيات داوان در بخش فيلمنامه هاي بلند سينمايي هيچ فيلمنامه اي را شايسته كسب رتبه اول ندانست و در اين بخش فيلمنامه " پشت آينه " نوشته علي سليمان تاج را به عنوان برگزيده دوم انتخاب  و ديپلم افتخار اين بخش را به همراه 4 سكه بهار آزادي به اين نويسنده اهدا كرد.
فيلمنامه " ماهو " نوشته غلامرضا همتيان با كسب مقام سوم اين بخش ديپلم افتخار و دوسكه بهار آزادي دريافت كرد . 
هيات داوران در بخش فيلمنامه هاي بلند سينمايي با اهداي دو سكه نيم بهار آزادي از علي افتخاري نويسنده جانباز فيلمنامه " انتخاب " تقدير كرد .

کد مطلب 27313

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