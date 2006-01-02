مرحله ضربدري و فينال ليگ برتركشتي با يادجهان پهلوان تختي برگزارمي شود

به گزارش خبرگزاري " مهر" با نزديك شدن به سي وهشتمين سالگرد درگذشت جهان پهلوان غلامرضا تختي اسطوره جوانمردي ، سازمان ليگ كشتي كشوردراقدامي شايسته مرحله ضربدري و فينال رقابت هاي ليگ برتركشتي آزاد باشگاه هاي كشور"جام رياست جمهوري" را تحت گراميداشت و يادبوداين قهرمان محبوب كشورنامگذاري كرد.
مرحله ضربدري و فينال ليگ برتر كشتي آزاد تحت عنوان گراميداشت جهان پهلوان تختي نامگذاري شد.
به گزارش خبرگزاري " مهر" با نزديك شدن به سي وهشتمين سالگرد درگذشت جهان پهلوان غلامرضا تختي اسطوره جوانمردي ، سازمان ليگ كشتي كشوردراقدامي شايسته مرحله ضربدري و فينال رقابت هاي ليگ برتركشتي آزاد باشگاه هاي كشور"جام رياست جمهوري" را تحت گراميداشت و يادبوداين قهرمان محبوب كشورنامگذاري كرد.
کد مطلب 273146
نظر شما