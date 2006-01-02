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۱۲ دی ۱۳۸۴، ۱۵:۳۶

مرحله ضربدري و فينال ليگ برتركشتي با يادجهان پهلوان تختي برگزارمي شود

مرحله ضربدري و فينال ليگ برتركشتي با يادجهان پهلوان تختي برگزارمي شود

مرحله ضربدري و فينال ليگ برتر كشتي آزاد تحت عنوان گراميداشت جهان پهلوان تختي نامگذاري شد.

به گزارش خبرگزاري " مهر"  با نزديك شدن به سي وهشتمين سالگرد درگذشت جهان پهلوان غلامرضا تختي اسطوره جوانمردي ، سازمان ليگ كشتي كشوردراقدامي شايسته مرحله ضربدري و فينال رقابت هاي ليگ برتركشتي آزاد باشگاه هاي كشور"جام رياست جمهوري" را تحت گراميداشت و يادبوداين قهرمان محبوب كشورنامگذاري كرد.

کد مطلب 273146

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