از نظر اروپايي ها تداوم گفتگوها بهترين راه حل موضوع هسته اي ايران است

به گزارش خبرگزاري مهر، مجله آلماني دي سايت با بيان اين مطلب نوشت: بار ديگر مسئله حمله نظامي آمريكا به ايران در رسانه ها و مطبوعات خارجي مطرح شده است؛ از سويي ديگر در برخي ديگر از گزارشها مي خوانيم كه اسرائيل قصد دارد در بهار آينده پايگاههاي هسته اي ايران را مورد هدف قرار دهد .

اين مجله آلماني اين سئوال را مطرح كرد:"آيا به راستي حمله نظامي بهترين گزينه ممكن براي برخورد با برنامه هسته اي ايران است؟"

اسرائيل در سال 1981 ميلادي پايگاههاي هسته اي عراق را مورد هدف نظامي خود قرار داد . پس از اين حمله نظامي حكومت عراق تصميم گرفت تا براي توليد تسليحات هسته اي خود دست به غني سازي اورانيوم بزند .

اين مجله آلماني نوشت : "نگاه اجمالي به اين امر برخي شباهتها را به ما نشان مي دهد . اسرائيل و آمريكا با تكرار سناريوي حمله نظامي به ايران در نظر دارند فضاي خاصي را در منطقه ايجاد كنند."

دي سايت افزود : اروپا قرار است از اواسط ماه ژانويه سال جديد ميلادي گفتگوهاي ديپلماتيك هسته اي خود را با ايران از سر گيرد؛ در حال حاضر آنچه كه در مقابل تشديد فضاي مسموم احتمال حمله نظامي به ايران به نظر مي رسد تداوم گفتگوهاي جدي و تبادل اطلاعات دقيق است."

سران شمار زيادي از كشورهاي اروپايي تاكنون تنها راه حل صلح آميز و دوستانه در حل موضوع هسته اي ايران را گفتگوهاي دوجانبه ايران - اروپا قلمداد كردند .