افزايش بزهكاري اجتماعي ؛ پيامد زيانبار بي توجهي مسوولان نسبت به كودكان خياباني

يك كارشناس مركز آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبر گزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : علاوه بر دو گروه ياد شده ، گروه سومي هم وجود دارد كه از اين گروه به كودكان فرار تعبير مي شود اين كودكان بنا به عللي همچون الگوهاي نامناسب رفتاري ، اخلاقي و تربيتي در خانواده ، خشونت و پرخاشگري بيش از حد والدين ، فقر و اعتياد ، فريب خوردگي و جذابيت شهرهاي بزرگي همچون تهران ، كانون خانواده را ترك كرده و متواري شده و در معرض انواع آسيب هاي اجتماعي مانند ، اعتياد ، انحرافات جنسي ، تكدي گري و ضرب و شتم قرار مي گيرند و اكثر اين افراد در صورتيكه توسط سازمانهاي مربوطه كه عهده دار نگهداري اين كودكان هستند ، جمع آوري نشوند و در مدت زمان كوتاهي به آسيب ديدگان اجتماعي و بزهكاران حرفه اي تبديل مي شوند .

حسين اسد بيگي افزود : كودكان خياباني پس از مدتي براي گذران زندگي به كار در خيابانها ، در قالب مشاغل سفيد يا موجه مانند گل فروشي ، روزنامه فروشي و مشاغل سياه مانند فروش مواد مخدر ، مشروبات الكلي و توزيع نوار و تصاوير مستهجن ، روي مي آورند ، كودكان خياباني كه در مشاغل سياه به كار مشغولند ، به دو گروه بزهكاران سابقه دار و غير بزهكار تقسيم مي شوند كه هر دو گروه ارتباط چنداني با خانواده هاي خود ندارند .

وي اظهار داشت : جرم يا بزهكاري ، نقض و زيرپا گذاشتن قوانين است و عموما افرادي كه حلقه طبيعي زندگي اجتماعي را طي نكرده اند و پا به ناهنجاري مي گذارند ، در صورت عدم توجه ، حمايت و هدايت و استمرار يافتن نابهنجاري ، آمادگي بالايي براي گرايش به بزهكاري دارند و همين افراد هستند كه چرخه بوجود آمدن جامعه اي سست ، با بنيان هاي لرزان را تداوم مي بخشند ودر صورتيكه حامي و ياريگري نداشته باشند ، اين چرخه را تا آخرين حد تكامل كه همان رسيدن به بزهكاري و آسيب هاي اجتماعي ناشي از آن است ، پيش مي برند .