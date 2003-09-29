نويسندگان جوان را مورد حمايت قرار مي دهيم

رئيس كتابخانه ابن سينا در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر " با بيان اين مطلب گفت : كارگاهي با عنوان كارگاه داستان نويسي در طول سال ، داير كرده ايم كه خوشبختانه تا امروز نتايج قابل توجهي در پي داشته و با استقبال جوانان مواجه شده است .اصغر شمسي پور با اشاره به اين كه در حال حاضر كتاب " لطائف عرفاني " برگرفته از آثار حضرت امام خميني (ره) در بين جوانان و نوجوانان به مسابقه گذاشته شده است ، افزود : عرصه ادبيات ، از عرصه هايي است كه همواره مفاهيم عميق و متعالي به واسطه آن قابل انتقال است و ظرفيت هاي بسياري براي كار جدي دارد.وي كه چندي پيش در روز ملي شعر و ادب و سالمرگ استاد محمد حسين شهريار ، عصر شعر شهريار را در محل كتابخانه ابن سينا برگزار كرد ، گفت : در مناسبت هاي خاصي كه جنبه ملي و ديني پيدا مي كنند ، ما به فعاليت هاي ادبي خود در سطح منطقه ، گستردگي بيشتري مي بخشيم.در حال حاضر ، علاوه بر داير بودن كتابخانه ، نمايشگاهي نيز از كتاب هاي ادبي و هنري براي جوانان در محوطه بيروني كتابخانه ابن سينا برقرار است.