تدبير جديد مركز پژوهش ها براي اخذ گزارش كار از دستگاه هاي اجرايي پيرامون پيشرفت امور محوله

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز با تهيه گزارشي از جزئيات احكام گوناگون مربوط به ماده واحده و تبصره هاي قانون بودجهسال 1384 كل كشور، دستگاههاي اجرايي مسئول در مورد هر يك از اين ماده واحده يا تبصره ها را مشخص و نحوه اخذ گزارش كار مربوطه از آنها را تبيين كرد.

اين گزارش همچنين ضمن استخراج تبصره هاي قانون بودجه سال جاري بر حسب دستگاههايي اجرايي، مشخصاتي را در مورد نحوه ارائه گزارش از پيشرفت عمليات در مورد هر يك از اقدامات پيش بيني شده در قانون ارائه داده است.

دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشها هدف ازا ين اقدام را ايجاد تسهيل فزاينده در روند اخذ گزارش از دستگاههاي اجرايي توسط كميسيونهاي تخصصي مجلس در مورد ميزان پيشرفت امور محوله دانست و افزود: اين اقدام بنا به تقاضاي كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته است.

بر اساس بند «ذ» جزء يكتبصره يك قانون بودجه سال 84 (كليه) دستگاههاي اجرايي كه فعاليت اصلي آنها در مراكز استانها يا شهرستانهاست موظفند مراكز اداري خود را به استانهاي ذي ربط انتقال داده و درآمد حاصل از فروش ساختمانهاي خود را به حساب درآمد عمومي كشور واريز كنند تا 50 درصد از آن را از محل اعتبار رديف تعيين شده صرف تملك داراييهاي سرمايه اي همان دستگاه در استان مورد نظر بنمايند.

فروش 14 ميليارد و 128 ميليون دلار از طريق سيستم بانكي به نرخ روز ارز واريز معادل ريالي آن به حساب درآمد عمومي كشور نيز از جمله نكات قيد شده در بند ب تبصره 2 قانون بودجه سال 84 كل كشور مي باشد.

گفتني است: اين گزارش مفصل، كليه احكام و بندهاي زير مجموعه تبصره هاي يك تا 20 قانون بودجه را به طور كامل در بر گرفته و تشريح كرده است.