كي يف از تركمنستان خواست تا به صادرات گاز خود به اوكراين ادامه دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان،"ويكتور يوشچنكو" رئيس جمهور اوكراين در تماسي تلفني با "صفر مراد نيازوف" همتاي تركمنستاني خود تائيد كرد كه اين جمهوري آسياي ميانه با وجود اينكه مسكو انتقال گاز را به كي يف متوقف كرد، خواهان آن است تا صدور گاز آن به اوكراين ادامه يابد.

اين اظهارات پس از آن صورت گرفت كه روسيه اعلام كرد كه مانع صادرات گاز از تركمنستان به اوكراين نمي شود.

يوشچنكو همچنين با "ولاديمير ورونين" همتاي مولداوي خود نيز در اين باره گفتگو كرد تا راههاي كمك به تامين گاز اوكراين را مورد بررسي قرار دهند.

حدود 80 در صد از صادرات گازپروم به اروپا از طريق خط لوله هاي اوكراين صورت مي گيرد كه تاكنون منبع درآمدي مهم براي روسيه بوده است.

چنين اقدامي از طرف روسيه سبب واكنش بسياري از كشورهاي اروپايي شده و در آخرين واكنش آلمان از هر دو كشور خواست تا مصالحه كنند اما اعلام كرد كه طرف هيچكدام را نخواهد گرفت.

در واكنشي ديگر "پاسكال لامي" رئيس سازمان جهاني تجارت اعلام كرد كشورهايي مانند اوكراين و روسيه بايد براي بهبود كارايي اقتصاد خود در ميان مدت، بهاي انرژي را به قيمت بازار بپردازند.



وي افزود: روسيه و اوكراين كه در حال حاضر نامزد پيوستن به سازمان جهاني تجارت هستند، اگر عضو اين سازمان بودند اختلافات كنوني راحت تر حل و فصل مي شد.



رئيس اين سازمان تاكيد كرد كه هم اكنون در اختلافات ميان دو كشور دو مسئله وجود دارد كه شامل؛ قراردادهايي براي عرضه و

انتقال گاز است و مسئله انرژي هدر رفته در روسيه و اوكراين است.