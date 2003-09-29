آلمان و روسيه شايسته تقدير هستند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، كاندوليزا رايس مشاور امنيت ملي جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا اقدام كشورهاي آلمان و روسيه براي مشاركت دربازسازي عراق را شايسته تقدير خواند .

رايس در گفتگو با شبكه تلويزيوني فاكس نيوزهمچنين اظهار داشت : آلمان مدتي است كه با برخي از سياستهاي آمريكا همسويي پيدا كرده است و اين امرسبب خرسندي ما شده است.

مشاورامنيت ملي بوش با اشاره به ديدار صدراعظم آلمان و رئيس جمهورآمريكا خاطر نشان كرد : مسئله بازسازي عراق و برقراري امنيت و ثبات دراين منطقه افكار عمومي جهان را به خود مشغول كرده است به همين منظور شرودر در ديدار خود با بوش اعلام كرد با آموزش نيروهاي نظامي اين كشور براي بازسازي عراق مشاركت خواهد داشت.

رايس در ادامه تصريح كرد : آلمان در برقراري ثبات و امنيت درافغانستان نقش مهمي ايفا كرده است لذا اميدواريم ازاقدامات صلح جويانه اين كشور درعراق نيزبهره مند شويم.

مشاورامنيت ملي بوش همچنين افزود: عليرغم مخالفت روسيه با جنگ عراق، اين كشورخواهان مشاركت مشروط دربازسازي اين كشوراست.

روسيه مشاركت در بازسازي عراق را منوط به تصويب قطعنامه جديد سازمان ملل درباره اين كشوراعلام كرده است.

رايس همچنين برقراري دمكراسي، ثبات، امنيت و صلح درعراق را هدف جوامع بين المللي دانست.