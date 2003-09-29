نبايد از كورس قهرماني عقب بمانيم

عباس آقايي هافبك مياني پاس درگفت و گو با خبرنگار "مهر" در مورد بازي با سايپا گفت : بازيكنان ما در طول هفته گذشته تمرينات خوبي را پشت سر گذاشتند ودرآمادگي كامل بسر مي برند و براي اين بازي مشكل خاصي ندارند.

آقايي در ادامه صحبت هايش گفت: ما در هفته هاي اول نتوانستيم نتايج قابل قبولي كسب كنيم به همين خاطر بايد در اين بازي هر سه امتياز را از آن خود كنيم تا با رسيدن به رده هاي بالاي جدول همچنان در كورس قهرماني باشيم .

هافبك جوان پاس با بيان اين كه مشكلات اين تيم در حال برطرف شدن است افزود : پس از گذشت چهارهفته از رقابتهاي ليگ برتر بازيكنان ما به خودباوري خوبي رسيده اند و اگر مشكل خاصي پيش نيايد در بازي با سايپا هر سه امتياز را از آن خود خو اهيم كرد .

عباس آقايي در پايان صحبت هايش گفت : اميدارم با تلاش همه بازيكنان بتوانيم دراين ديدارهر سه امتياز را كسب كنيم تا در ديدار هاي آينده با روحيه ايي مضاعف به ميدان برويم.