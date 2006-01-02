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۱۲ دی ۱۳۸۴، ۲۰:۱۶

مديركل حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس استان كرمانشاه:

دعاي عرفه باشكوه‌تر ازهميشه در مرز خسروي برگزار مي‌شود

مراسم معنوي و روحاني دعاي عرفه باشكوه‌تر از هر سال در نزديك‌ترين نقطه به حرم سيدالشهدا(ع) درمرز خسروي كرمانشاه برگزار مي‌شود.

مراسم معنوي وروحاني دعاي عرفه باشكوهتر ازهرسال درنزديكترين نقطه به حرم سيدالشهدا(ع) درمرز خسروي كرمانشاه برگزار مي شود.
به گزارش خبرنگار گروه دفاع مقدس مهر از كرمانشاه ، سردار عبدا... ويسي مديركل حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس استان كرمانشاه بااعلام اين مطلب افزود: بازديد ازمناطق جنگي و آثار دفاع مقدس، ايستگاه‌هاي صلواتي، نمايشگاه‌هاي مختلف محصولات فرهنگي ومذهبي و نقل خاطرات رزمندگان اسلام ازسال‌هاي حماسه و مقاومت براي زائران عزيز در نظر گرفته شده است .

وي افزود: هيچ محدوديتي براي زائران محترم وجود ندارد و هم وطنان عزيزي كه ازسايرنقاط  كشور به خسروي خواهند آمد مشكل اسكان وپذيرايي نخواهند داشت و زائرسراها وتكايا ومساجد و حتي درصورت لزوم مدارس شهرهاي سرپل ذهاب و قصرشيرين با هماهنگي فرمانداري‌ها آماده اسكان زائرين محترم هستند.

مديركل حفظ آثار ونشرارزش‌هاي دفاع مقدس استان كرمانشاه برنامه هاي اين روز را راهپيمايي 18كيلومتري عاشقان اهل بيت (ع) ازقصرشيرين تاخسروي ، نمازجماعت ظهر وعصر وقرائت دعاي عرفه توسط حجت الاسلام سالمي عنوان كرد.

 

کد مطلب 273203

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