مراسم معنوي وروحاني دعاي عرفه باشكوهتر ازهرسال درنزديكترين نقطه به حرم سيدالشهدا(ع) درمرز خسروي كرمانشاه برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار گروه دفاع مقدس مهر از كرمانشاه ، سردار عبدا... ويسي مديركل حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس استان كرمانشاه بااعلام اين مطلب افزود: بازديد ازمناطق جنگي و آثار دفاع مقدس، ايستگاه‌هاي صلواتي، نمايشگاه‌هاي مختلف محصولات فرهنگي ومذهبي و نقل خاطرات رزمندگان اسلام ازسال‌هاي حماسه و مقاومت براي زائران عزيز در نظر گرفته شده است .

وي افزود: هيچ محدوديتي براي زائران محترم وجود ندارد و هم وطنان عزيزي كه ازسايرنقاط كشور به خسروي خواهند آمد مشكل اسكان وپذيرايي نخواهند داشت و زائرسراها وتكايا ومساجد و حتي درصورت لزوم مدارس شهرهاي سرپل ذهاب و قصرشيرين با هماهنگي فرمانداري‌ها آماده اسكان زائرين محترم هستند.

مديركل حفظ آثار ونشرارزش‌هاي دفاع مقدس استان كرمانشاه برنامه هاي اين روز را راهپيمايي 18كيلومتري عاشقان اهل بيت (ع) ازقصرشيرين تاخسروي ، نمازجماعت ظهر وعصر وقرائت دعاي عرفه توسط حجت الاسلام سالمي عنوان كرد.