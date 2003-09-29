شمقدري قادر به ساخت مجموعه - فيلم «برادران خورشيد» نيست

جواد شمقدري در گفت و گو با خبرنگار هنري "مهر" گفت: در سال 74 با انجام تحقيقات گسترده اي در مورد دفاع مقدس و اتفاقات اوايل جنگ، اقدام به نگارش فيلمنامه اي كردم كه به موضوع فتح خرمشهر مي پردازد. اين كار با كمك چند تن از دوستان و همراهان انجام گرفت و متن آن پس از حدود يك سال و نيم آماده شد. از همان زمان رايزني براي ساخت اثر ادامه دارد اما هنوز به نتيجه قطعي دست نيافته ايم.

وي در ادامه به آخرين فعاليت ها براي ساخت اين اثر اشاره كرد و گفت: طي دو ماه گذشته فيلمنامه «برادران خورشيد» كه براي ساخت يك مجموعه 27 قسمتي و يك فيلم بلند سينمايي پيش بيني شده است به آقاي لاريجاني رييس سازمان صدا و سيما ارايه گرديد كه وي موافقت خود را براي ساخت آن اعلام كرد. اما به علت سنگين بودن هزينه توليد اين اثر، سرمايه گذاري صدا و سيما را منوط به همكاري ديگر نهادهاي دولتي اين عرصه دانست.

شمقدري افزود: براي ساخت «برادران خورشيد» گفت و گوهايي با سردار افشار رييس بنياد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس و انجمن سينماي دفاع مقدس صورت گرفت كه سردار افشار نيز اعلام همكاري نمود و انجمن سينماي دفاع مقدس هم درمورد تامين بخش لجستيك و پشتيباني اثر آمادگي خود را اعلام كرد. اما مشكل اصلي اينجا است كه هيچ كدام از اين نهادها حاضر نيستند به عنوان تهيه كننده اصلي كار اقدام نمايند و چون تا يك قيم اصلي براي فيلم مشخص نشود و سازماني به طور رسمي تهيه كنندگي آن را بر عهده نگيرد، امكان ساخت اثر وجود ندارد.

اين فيلمساز عرصه دفاع مقدس با اظهار اميدواري از رسيدن به يك نتيجه قطعي براي شروع ساخت اين مجموعه - فيلم ياد آور شد: من اميدوارم با شرايط جديدي كه در بنياد سينمايي فارابي پس از تشكيل گروه هاي مختلف توليد (از جمله گروه دفاع مقدس) به وجود آمده است، امكان دريافت وام و ساير كمك هاي مالي براي اين اثر فراهم شود تا پس از ساخت فيلم سينمايي آن، در جهت توليد مجموعه تلويزيوني اقدام كنيم.