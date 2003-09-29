20 فيلم تلويزيوني در سينما فلسطين به نمايش در مي آيد

به گزارش خبرنگار هنري "مهر"، در قالب هفته فيلم تلويزيون كه در آن بيش از 80 فيلم در 7 بخش مختلف مستند هاي خارجي، مرور آثار مايكل مور، مستندهاي گزارشي ايراني، مستند هاي محض ايراني، نكوداشت مستند سازان بازداشت شده، فيلم هاي تلويزيوني و فيلم هاي سينمايي به نمايش در مي آيد، 20 اثر از آخرين ساخته هاي تلويزيوني به نمايش در مي آيد.

فيلم هاي «آخرين پر عقاب» ساخته پرويز شيخ طادي، «آخرين روزهاي شاد بودن» به كارگرداني حجت قاسم زاده اصل، «آيه هاي زميني» كاري از عباس رافعي، «اعتراف» به كارگرداني مهدي صباغ زاده، «با چشم ها» اثر رضا بهشتي، « بر مدار چليپا» به كارگرداني علي شاه حاتمي، «پرواز» ساخته مهرداد خوشبخت، «چتري براي كارگردان» اثر پرويز شيخ طادي، «حبيب» كاري از مهدي محمدي بدر آباد، «حقيقت و باد» ساخته امير حسن ندايي از جمله آثاري به شمار مي روند كه در اين بخش به نمايش درخواهند آمد.همچنين فيلم هاي «خشم و قضاوت» به كارگرداني مهرداد خوشبخت، «زائر» ساخته مرضيه برومند، «ستاره خاموش» كاري از محسن شامحمدي، «شاهد» اثر مهدي صباغ زاده، «شاهد عيني» به كارگرداني جهانبخش لك، «شب لطيف است» اثر ايرج كريمي، «صدر اعظم» ساخته محمد رضا ورزي، «نسخه خطي» به كارگرداني حسن فتحي، «نقش واقعي» كاري از سيد احمد پايداري و «يك روز معمولي» اثر حسن فتحي ديگر آثاري هستند كه در بخش فيلم هاي تلويزيوني هفته فيلم تلويزيون بر پرده خواهند رفت.