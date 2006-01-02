سفير تركيه در عراق از يك سوء قصد جان سالم به در برد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، منابع سفارت تركيه در بغداد اعلام كردند كه مردان مسلح در غرب بغداد، كاروان "اونال جويكز" سفير تركيه كه در حال بازگشت از مساجد "ام القراع" به دفتر كارش بود، به گلوله بسته و به برخي از وسايل نقليه اين كاروان آسيب رساندند، اما صدمه اي به خود وي و همراهانش وارد نشده است.

"هيثم الزهاوي" معاون سفير تركيه اعلام كرد: ظاهراً سفير با شيخ حارس الضاري رئيس هيئت علماي اهل سنت كه متشكل از سني هاي بانفوذ است و دفتر مركزي آن در يك مسجد است، ديدار كرده است.

