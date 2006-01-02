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۱۲ دی ۱۳۸۴، ۱۶:۴۹

درحمله مردان مسلح به خودروي حامل وي در بغداد؛

سفير تركيه در عراق از يك سوء قصد جان سالم به در برد

گزارشهاي رسيده حاكي از آن است كه كاروان سفير تركيه در عراق مورد حمله مهاجمان مسلح قرار گرفته است، اما وي از اين حادثه جان سالم به در برده است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، منابع سفارت تركيه در بغداد اعلام كردند كه مردان مسلح در غرب بغداد، كاروان "اونال جويكز" سفير تركيه كه در حال بازگشت از مساجد "ام القراع" به دفتر كارش بود، به گلوله بسته و به برخي از وسايل نقليه اين كاروان آسيب رساندند، اما صدمه اي به خود وي و همراهانش وارد نشده است.

"هيثم الزهاوي" معاون سفير تركيه اعلام كرد: ظاهراً سفير با شيخ حارس الضاري رئيس هيئت علماي اهل سنت  كه متشكل از سني هاي بانفوذ است و دفتر مركزي آن در يك مسجد است، ديدار كرده است.

کد مطلب 273220

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