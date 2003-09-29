مقامات صرب و آلباني پس از 5 سال در سازمان ملل گفتگو مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه پنج تلويزيون فرانسه، مسئولان صرب و آلباني براي نخستين بار از جنگ سال 1998، ماه آينده با يكديگر ديدار مي كنند تا درباره آينده استان جنوبي صرب گفتگو كنند.

منابع رسمي بلگراد و نمايندگان آلباني ازاستاني كه در حال حاضر تحت مديريت سازمان ملل قرار دارد، گفتگوهاي رسمي را دراوسط ماه اكتبر(آبان) در وين آغاز خواهند كرد. اين گفتگوها تحت نظر جوامع بين المللي صورت خواهد گرفت.

بلگرادكه شديدا مخالف استقلال است، ازاين گفتگوها استقبال كرده است. گفتني است كوزووهنوزداراي كشمكش هاي دروني است و و بلگراد نيزاز قابل حل نبودن مشكلات صرب هاي دراقليت شكايت دارد.

كوزوو بخشي از صربستان محسوب مي شود اما از زمان بمباران 78 روزه ناتو، تحت مديريت سازمان ملل قرار دارد. آلبانيائيها كه با 8/1 ميليون جمعيت اكثريت موجود را تشكيل مي دهند، خواهان استقلال هستند اما صربستان ازاين امرامتناع مي كند.

منابع آگاه در سازمان ملل اعلام كردند: " گفتگوهاي ماه آينده در باره مسائل تكنيكي چون حمل و نقل، انرژي ، افراد مفقود الاثر و بازگشت اسرا صورت خواهد گرفت. اما درباره حساس ترين مسئله كه شرايط سياسي كوزوو است، احتمالا گفتگويي صورت نخواهد گرفت."

قراراست گفتگوهاي وين به تقويت ارتباط گروههاي قومي كه مهمترين ماموريت سازمان ملل دراين منطقه است، كمك كند. همچنين همكاري پايداردو گروه متخاصم در مسائل انرژي و حمل و نقل نيزهدف ديگراين گفتگوهاست.

مقامات رسمي ناتو، سازمان ملل، يوگسلاوي سابق، فرانسه، انگليس، آلمان، ايتاليا، روسيه و آمريكا در گفتگوهاي وين شركت خواهند كرد.







