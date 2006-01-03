سپيده نظريپور در گفتگو با خبرنگار تئاتر "مهر" تصريح كرد: "اين نمايش درباره پذيرفتن حضرت زينب (س) و حضرت امام زينالعابدين (ع) توسط همسر يزد است و ما در اجراي اين نمايش از شيوههاي اجرايي نمايشهاي ايراني به ويژه تعزيه بهره گرفتهايم."
وي افزود: "طراحي صحنه اين نمايش مانند صحنه همه شيوههاي نمايش ايراني بسيار ساده است و همه چيز روي يك چهارپايه اتفاق ميافتد."
اين كارگردان از سودابه ميركريمي، آتوسا گودرزي، فرانك ترابي و خودش به عنوان بازيگران "در سايهسار سكوت" نام برد و گفت: "سعيد ذهني آهنگساز نمايش است، هادي عطايي به عنوان دستيار كارگردان و روژين ستاري به عنوان مدير صحنه در اين نمايش ما را ياري ميدهند."
دومين همايش عاشورايي طي ايام دهه محرم در تهران برگزار ميشود.
نظر شما