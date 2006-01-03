۱۳ دی ۱۳۸۴، ۱۰:۳۷

"سايه‌سار سكوت" در دومين همايش عاشورايي

"در سايه‌سار سكوت" عنوان نمايشنامه‌اي از ميلاد اكبرنژاد است كه به كارگرداني سپيده نظري‌پور و بر اساس شيوه‌هاي مختلف نمايش ايراني در دومين همايش عاشورايي اجرا مي‌شود.

سپيده نظري‌پور در گفتگو با خبرنگار تئاتر "مهر" تصريح كرد: "اين نمايش درباره پذيرفتن حضرت زينب (س) و حضرت امام زين‌العابدين (ع) توسط همسر يزد است و ما در اجراي اين نمايش از شيوه‌هاي اجرايي نمايش‌هاي ايراني به ويژه تعزيه بهره گرفته‌ايم."

وي افزود: "طراحي صحنه اين نمايش مانند صحنه همه شيوه‌هاي نمايش ايراني بسيار ساده است و همه چيز روي يك چهارپايه اتفاق مي‌افتد."

اين كارگردان از سودابه ميركريمي، آتوسا گودرزي، فرانك ترابي و خودش به عنوان بازيگران "در سايه‌سار سكوت" نام برد و گفت: "سعيد ذهني آهنگساز نمايش است، هادي عطايي به عنوان دستيار كارگردان و روژين ستاري به عنوان مدير صحنه در اين نمايش ما را ياري مي‌دهند."

دومين همايش عاشورايي طي ايام دهه محرم در تهران برگزار مي‌شود.

