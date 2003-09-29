اختصاص 54 ميليارد تومان اعتبار براي خوداشتغالي افراد سرپرست خانوار

عزت الله قائدي درگفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: دربرنامه سال 82 كميته امداد امام خميني براي ايجاد 48 هزار فرصت شغلي ، 54 ميليارد تومان اعتبارهزينه شده است كه به افراد تحت پوشش وسرپرست خانوار كميته امداد تعلق خواهد گرفت.

وي درادامه افزود: ميزان وامهاي اشتغال وخود كفايي بين 3 تا 1 ميليون تومان است وبراساس شغلي كه افراد دارند به آنها پرداخت مي شود .

به گفته وي مبلغ اين وام دربخش كشاورزي 3 ميليون تومان ، دامداري 2 ميليون وخياطي وگلدوزي نيز800 تا 900 هزار تومان است.

اين كارشناس خاطر نشان كرد: افراد تحت پوششي كه وام را دريافت مي كنند اگرنياز به آموزش داشته باشند قبل از پرداخت وام دررابطه با شغل مورد نظر خود آموزشهاي لازم را مي بينند وهمچنين اين وامها به صورت پول نقد به افراد تحت پوشش پرداخت نمي شود بلكه به صورت وسايل كار دراختيارآنها قرار مي گيرد وتمام تلاش ما اين است كه از اين راه براي افراد نيازمند شغل ومنبع درآمدي ايجاد شود.

قائدي تاكيد كرد: بعد از پرداخت وام خوداشتغالي وخود كفايي كارشناسان كميته امداد هر يك يا دو ماه به كار آنها نظارت مي كنند تا مشكلي برايشان ايجاد نشود وهمچنين از اين وام به درستي استفاده كنند.