سمينار " دانش مديريت " در دانشگاه الزهرا بر گزار شد

به گزارش خبر نگار دانشگاهي " مهر " ، پروفسور ماندن استاد دانشگاه مونيخ آلمان در سمينار " دانش مد يريت " در دانشگاه الزهرا گفت : بحث " مد يريت علم" يعني استفاده از ميزان علم و دانشي كه ما بد ست آورده ايم. حالا امكان دارد كه از آن استفاده كرده و يا آن را به كار نبريم .

وي افزود : در حال حاضر " مد يريت علم " از به روزترين موضوعات مد يريت است . زيرا با افزايش علم، سطح علمي نيز افزايش يافته است. در اين زمينه اينتر نت نيز باعث شده كه افراد بدون هيچ د يوار حائلي بتوانند به موضوع هاي مورد علاقه شان دسترسي پيدا كنند . پس مديريت علم و دانش به موضوع ديگري تبديل شده است . زيرا به دليل جهاني شدن دنيا شما به راحتي به هر جايي كه بخواهيد مي توانيد برويد.

دكتر" ماندن" موضوع مديريت علم را از لحاظ اقتصادي مورد ارزيابي قرار داد وگفت: ما مي دانيم كه علم ودانش مهم است و مديريت نيز مهم مي باشد. اما چگونه مديريت كردن آن نيز از اهميت برخوردار است .

وي در زمينه تجربه افراد در مديريت علم اظهار داشت : برخي مي گويند مديريت به طور ذاتي در وجود برخي از افراد است و برخي ديگر نيزمي گويند كه مديريت ياد گرفتني است كه اين دو موضوع را بايد از يكديگر جدا كرد . در واقع مديريت را مي شود در يك يا شش مرحله ياد داد. ولي تجربه را نمي توان ياد داد و فرد بايد خودش به طور مستقيم آن را فرا گيرد .

وي با اشاره به سن افراد در سطوح مديريت گفت : به همين دليل شما در كشور هاي آلماني زبان مي بينيد كه مديريت اين كشور ها بر عهده افراد 50 ساله است نه افراد 30 ساله. به دليل اينكه افراد ي كه سن بالاتري دارند از تجربه بيشتري برخوردار بوده و در جريان كار ها حرص نمي خورند و در عين حال ديرترهم عصبي مي شوند. چون علم و تجربه لازم را براي اجراي كارها به دست آورده اند .

متخصص سيستم مديريت مجازي از دانشگاه مونيخ آلمان در مورد چهار تئوري مطرح در مديريت علم اظهار داشت : تئوري اول به سطح علمي يا دانش يك سازمان مي پردازد كه يك مدير بايد بداند كه در آن سازمان چه مهارت هايي وجود دارد. در واقع بايد توانمندي هاي افرادش را از لحاظ برقراري روابط اجتماعي ، روابط عمومي ، تواني هاي زباني ، فني ، علم و دانش و... را به خوبي بشناسد .سپس نقشه اي را براي توانايي هايي كه " وجود دارد " و آن چه كه " مي خواهد بشود " طرح ريزي كند.

وي در مورد توسعه به عنوان تئوري دوم در مديريت علم گفت : توسعه مديريت يك علم است . به عبارت ديگر ما يك سطح علمي در سازمان داريم كه مي خواهيم آن را افزايش دهيم . زمان و شيوه هاي مختلف ياد گيري افراد در اين زمينه مهم است .

پروفسور" ماندن" كه مدير توسعه شركت هاي زيمنس و مرسد س بنز است با اشاره به تئوري سوم مديريت علم يعني تصميم گيري، افزود : در مراحل تصميم گيري ما بايد بتوانيم از شيوه هاي درست استفاده كنيم . چرا كه در تئوري چهارم كه موضوع ارتباطات وجود دارد بحث ميان فرهنگي به وجود مي آيد كه ما بايد توانايي ارائه علم و دانش خود را به ديگران داشته باشيم .

وي تاكيد كرد : ارتباطات يك طرفه نيست . بلكه طرف مقابل ما هم انتظار دارد كه در مقابل اطلاعاتي كه به ما مي دهد ، اطلاعاتي را نيز از ما دريافت كند .

وي در ادامه تصريح كرد : اگر ارتباطات به شكل يك طرفه باشد ما در مديريت خود با شكست مواجه مي شويم .



