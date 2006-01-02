انتخابات در فلسطين اشغالي و آمريكا/ مسئله هسته اي ايران/ جنگ عليه تروريسم/ يهودي ستيزي

به گزارش خبرگزاي مهربه نقل از روزنامه اسرائيلي هاآرتص، "مالكولم هوئن لين" مديراجرايي "كنفرانس رؤساي عهده سازمان هاي يهودي" كه از آن به لابي فعال و بازوي فشار اسرائيل در كاخ سفيد ياد مي شود، اولويت هاي سال 2006 را به شرح زير برشمرد:

1) انتخابات: انتخابات پارلماني فلسطين، انتخابات در اسرائيل و انتخابات در كنگره آمريكا ؛ كه وي درباره انتخابات فلسطين بر اين باور است كه اگر اين انتخابات سبب شود تا حماس و ديگر گروههايي كه وي از آنها به گروههاي تروريستي ياد مي كند ، بتوانند در دولت جديد نقشي ايفا كنند، در آينده بر روابط دولت خودگردان و اسرائيل تاثير بسيارجدي و بدي خواهد داشت.

« هوئن لين در كنار نخست وزير اسرائيل »

2) ايران: وي دومين اولويت را در سال 2006 به ايران و برنامه هاي هسته اي آن مي دهد و در خصوص توانايي ايران براي توليد تسليحات هسته اي مي گويد: ما در نيمه اول سال شاهد آن خواهيم بود كه ايران به نقطه اي غير قابل برگشت خواهد رسيد.

همچنين وي ادعا مي كند كه " اگر گزينه روسيه مورد قبول ايران قرار گيرد به اين خاطر است كه تهران مي خواهد با خريد زمان فشارهاي بين المللي را كاهش دهد؛ اگر اين طور است پيشتر نيز زماني كه با ديگران وارد گفتگو شد، ايران آن را نقض كرد پس اگر اين طور نيست آيا پرونده ايران به شوراي امنيت براي اعمال تحريم خواهد رفت؟"

3) جنگ عليه تروريسم را اين مقام لابي صهيونيست در آمريكا سومين اولويت سال 2006 عنوان مي كند و خواستار فشار بيشتر براي برقراري امنيت و كنترل بر مرزها شده است.

4) عراق ، به باور وي جنگ درعراق ديگر اولويتي است كه بايد در سال جاري به آن ديدگاه و نگرشي ويژه داشت.

5) آنتي سيميتيزم و يا به تعبير ديگر يهودي ستيزي در روسيه اوكراين، اروپا و آمريكاي جنوبي از ديد وي مسئله مهم ديگري است كه در اولويت بعدي قرار مي گيرد.

6) امنيت مسائل اجتماعي - اقتصادي در اسرائيل را از اولويت هاي بعدي سال معرفي مي كند و مي گويد: پر واضح است كه امنيت اسرائيل در درجه بالاي اهميت براي ما قرار دارد.