اعضاي كميسيون بازنگري آئين نامه ليگ حرفه اي فوتبال مشخص شدند

به گزارش خبرگزاري" مهر" به نقل از روابط عمومي اتحاديه فوتبال باشگاههاي ايران، دراين كميسيون علي اكبرعرفانيان دانشوربه عنوان نماينده فدراسيون فوتبال، سيد كاظم اوليايي مدير عامل باشگاه استقلال تهران ازباشگاههاي دولتي، رشيد سازمند مديرعامل باشگاه ملوان انزلي ازباشگاههاي نظامي، مهرداد هاشمي مديرعامل باشگاه سايپاي تهران ازباشگاههاي صنعتي، ارسطو جهانداري معاون باشگاه استقلال اهواز از باشگاههاي عمومي، علي كاظمي رئيس هيات فوتبال استان تهران ازهيات هاي فوتبال استانها، منصور پورحيدري مربي تيم صنايع اراك ازمربيان، علي دايي كاپيتان تيم ملي فوتبال ايران ازبازيكنان و علي محمد مرتضوي دبيركل اتحاديه فوتبال از اتحاديه حضور دارند.

در دومين نشست اين كميسيون كه امروز (دوشنبه) در محل ساختمان مركزي اتحاديه فوتبال تشكيل شد، مقررگرديد تمامي مديران باشگاههاي فوتبال حرفه اي و دسته اول، روساي هياتهاي استانها، مربيان و كاپيتانهاي ليگ برتر، كارشناسان و نويسندگان فوتبال دررسانه هاي گروهي نظرات و پيشنهادات خود را تا آخر وقت اداري روز شنبه 15/11/84 به كميسيون بازنگري آئين نامه ليگ حرفه اي فوتبال واقع در خيابان سهروردي شمالي، اول خيابان خرمشهر، پلاك 12، اتحاديه فوتبال باشگاههاي ايران ارايه دهند تا پس از بررسي براي تصويب نهايي به هيات رئيسه و سپس مجمع عمومي فدراسيون فوتبال ارسال شود.

مجتبي خورشيدي معاون باشگاه استقلال تهران به عنوان مجري اين طرح انتخاب شد تا هرچه زودتر نظرات و پيشنهادات افراد را به كميسيون بازنگري آئين نامه ليگ فوتبال حرفه اي ارايه دهد.