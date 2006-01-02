دكتر علي لاريجاني: بين بررسي پيشنهاد و نظر مثبت به آن تفاوت وجود دارد// اروپا به جاي اينكه مقابل ما بايستد كنار ما باشد// سقوط هواپيما را تا نتيجه نهايي در شوراي عالي امنيت ملي ادامه مي دهيم

به گزارش خبرنگار سياسي"مهر"، لاريجاني در ادامه مصاحبه با بخش گفت و گوي ويژه خبري شبكه دوم سيما، با اشاره به پيگيري هاي ستاد فرماندهي كل قوا و ارتش در اين خصوص گفت: موضوع سقوط هواپيما در جلساتي در شوراي عالي امنيت ملي نيز بررسي شد و اين پيگيري ها تا نتيجه نهايي ادامه خواهد داشت .



وي در خصوص اتهامات آمريكا يي ها مبني بر دخالت ايران درامور عراق گفت: آمريكايي ها اشتباه مي كنند و كار هايي مي كنند كه نشان مي دهد صحنه را خوب نمي شناسند .



لاريجاني افزود: مردم عراق با ريشه و فرهنگ مشترك به طور طبيعي متحد ايران هستند و نمي توان با عمليات نظامي دو ملت را از هم جدا كرد .



وي تصريح نمود: براي ايران هيچ چيز به اين اندازه كه همسايه اي امن داشته باشد مفيد نيست .



دبيرشوراي عالي امنيت ملي همچنين از ادامه كار براي تدوين دكترين امنيت ملي در اين شورا خبر داد و گفت:آقاي روحاني نيز در اين زمينه زحمت كشيده اند.



لاريجاني با بيان اينكه در هر پيشنهادي بايد حق ايران براي داشتن دانش هسته اي حفظ شود، اظهار داشت: بايد مكانيسم طرح روسيه را بررسي كنيم و ببينيم كجا نفع بيشتري داريم. اين طرح مي تواند يك طرح مكمل باشد.

وي پيشينه تمدن ايران و ارتباط مسائل هسته اي با توسعه كشور را از دلايل تاكيد ملت ايران بر پيشرفت هسته اي برشمرد و افزود : دسترسي ايران به فن آوري هسته اي با وزن فكري بالا، موقعيت ژئوپليتيك و قدرت بازيگري در منطقه، از اهميت ويژه اي در عرصه بين الملل برخوردار است.

دبير شوراي عالي امنيت ملي چرخه سوخت هسته اي را از حقوق مسلم ايرانيان خواند و گفت : محروم كردن يك ملت از حقوق خود دليل متقن مي خواهد.

دكتر لاريجاني همچنين تاكيد كرد : از نظر تامين سوخت معقول نيست كه كشوري سرنوشت خود را از نظر پايه سوختي در اختيار كشور ديگري قرار دهد، ما مي توانيم بخشي از سوخت هسته اي را از كشوري ديگر بگيريم، اما نمي توانيم هيچ سهمي از آن نداشته باشيم .

وي در ادامه با اشاره به سهم سوخت هسته اي از انرژي كشور در سالهاي آينده اظهار داشت : چه دليلي وجود دارد كه كشورهايي كه مي خواهند به ما سوخت بدهند از ظرفيت خود براي محدود ساختن آن استفاده نكنند و اين به استقلال كشور ما لطمه مي زند.

لاريجاني گفت : به عنوان مثال مي توانيم اگر قرار است 50 نيروگاه اتمي در كشور داشته باشيم، سوخت 20 نيروگاه را خود تامين كنيم و سوخت 30 نيروگاه ديگر را خريداري كنيم.

دبير شوراي عالي امنيت ملي به نقض تعهدات آمريكا و اروبا بعد از انقلاب اسلامي اشاره كرد و افزود: بعد از انقلاب، آمريكايي ها از دادن سوخت راكتور هسته اي تهران طبق نعهدات خود، خودداري كردند و حتي پول آن را نيز ندادند.

ما در "اروديف" فرانسه 10 درصد سهام داريم، اما از توليدات آن بعد از انفلاب بي بهره بوده ايم .

همچنين شركت آلماني زيمنس از ادامه ساخت نيروگاه بوشهر بعد از انقلاب خودداري كرد و اين نشان مي دهد غرب هرگاه كه نتواند از قدرت خود براي بازي با ما استفاده كند، اين كار را مي كند پس عقل حكم مي كند كه سوخت انمي را نيز خود در اختيار داشته باشيم.

وي در خصوص ازسرگيري مجدد مذاكرات ايران و اروبا با اشاره به فرصت سوزي غرب در دور پيشين مذاكرات گفت : اروپا امروز فهميده است كه ايران روي حرفش مي ايستد و حاضر نيست حق ملت را در فرصت سوزي از دست بدهد. وي در اين راستا بر راه اندازي كارخانه فرآوري اورانيوم اصفهان اشاره كرد.

دكتر لاريحاني با بيان اينكه غرب مساله اعتماد سازي را بهانه فرصت سوزي قرار مي دهد، افزود گفت : ما بايد بدانيم براي اعتماد آنها چقدر هزينه بايد بپردازيم؟

وي با بيان اينكه ايران از گفت وگو براي اعتماد سازي استقبال مي كند، تاكيد كرد: اروپا نبايد به دنبال انحراف ذهن ما از مسير اصلي يعني حق برخورداري از چرخه سوخت باشد.

دبير شوراي عالي امنيت ملي بر زمانمند بودن مذاكرات از ديدگاه ايران تاكيد كرد و گفت : ما مسير مدوني براي كار خود خواهيم داشت.

لاريجاني در خصوص مذاكرات وين اظهار داشت : من نگاه منفي به اين مذاكرات ندارم ضمن اينكه لزومي ندارد در اولين نشست مذاكره، همه مسائل حل شود.

اولين گام مي تواند آشنايي دوطرف با ديدگاه هاي يكديگر باشد البته ما اميدوار بوديم اروپا در اين مذاكرات بيشتر پيشرفت كند و معتقديم آنها مي توانستند بيشتر جلو بروند.

وي اضافه كرد اميدواريم آنها در مذاكرات بعدي گام هاي دقيقتري بردارند.

دبير شوراي عالي امنيت ملي با تاكيد بر اينكه موضوع تحقيقات هسته اي ارتباطي با مذاكرات ايران و اروپا ندارد، گفت : دليلي براي ادامه تعليق تحقيقات هسته اي وجود ندارد و ما براي آغاز مجدد آن، جدول زمانبندي داريم كه ربطي به مذاكرات ما و اروپا ندارد.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: در بقيه امور اگر مذاكرات مفيد باشد با حوصله جلو مي رويم.

به گزارش "مهر" دكتر لاريجاني ايستادگي ايران بر مواضع به حق خود را دليل تغيير مواصع غرب در فاصله دو نشست ماه هاي سپتامير و نوامبر شوراي حكام خواند و گفت : ما به يك بازي برد برد معتقديم ولي اگر كسي بخواهد جلوي ما را بگيرد بازي باخت باخت مي شود و پيشنهاد مي دهيم اروپايي ها به جاي اينكه جلوي ما بايستند در كنار ما باشند.

وي افزود : اروپايي ها از موقعيت ايران در منطقه آگاهند و مي دانند نبايد وضعيت منظقه را طوري كنند كه آسيب جدي به خودشان بخورد.

دبير شوراي عالي امنيت ملي با بيان اينكه مساله انرژي نه فقط براي ايران بلكه براي همه كشورها مهم است، يادآور شد : اگر صادرات نفت چهار درصد تعيير كند، قيمت آن 60 الي 70 درصد تغيير خواهد كرد و بازي كردن با اين اهرمها به نفع غرب نيست.

لاريجاني با اشاره به همكاري هاي شفاف و حتي فراقانوني ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي در فاصله دو نشست سپتامبر و نوامبر شوراي حكام در خصوص تاثير طرح روسيه بر تغيير فضاي نشست، گفت: روسيه كشوري بزرگ و دوست ايران است.

ما نسبت خود با روسيه را با كشورهاي اروپايي و كشوري مثل انگليس مقايسه نمي كنيم، مراودات ما و روسيه بسيار گسترده است و صرفا به مساله هسته اي محدود نمي شود.

وي با بيان اينكه پيشنهاد روسيه، طرح نيست و هنوز صرفا در حد يك ايده است، افزود : ما اين ايده را ايده پخته اي نمي دانيم و معتقديم اشكالات جدي دارد، اما مي تواند مورد بررسي قرار گيرد.

دبير شوراي عالي امنيت ملي تاكيد كرد: بين بررسي كردن و نظر مثبت دادن به يك پيشنهاد تفاوت وجود دارد.

دكتر لاريجاني موضوعاتي از قبيل ميزان سوخت تامين شده و صرفه اقتصادي را از موضوعات قابل بررسي در طرح روسيه خواند و در پاسخ به اين سئوال كه اگر ايده روسيه شامل غني سازي در خاك اين كشور باشد، آيا بازهم قابل بررسي است، گفت : اگر معناي طرح اين باشد كه ايران از حق خود در غني سازي محروم شود، ما حق پذيرش آن را نداريم اما به عنوان طرح پشتيبان در زمانبندي مشخص بايد منافع را بسنجيم و آن را بررسي كنيم .



وي با بيان اينكه در هر پيشنهادي بايد حق ايران براي داشتن دانش هسته اي حفظ شود، افزود: بايد مكانيسم طرح روسيه را بررسي كنيم و ببينيم كجا نفع بيشتري داريم، اين طرح مي تواند طرح مكمل باشد.

لاريجاني در خصوص احتمال همراهي روسيه با اروپا عليه برنامه هاي هسته اي صلح آميز ايران گفت : منافع روسيه در رابطه با ايران بسيار بيشتر از اروپاست و مسكو به سادگي خود را گرفتار اروپا نمي كند.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در ادامه تاكيد كرد : ايرانيان براي تحقق مساله هسته اي بايد اولا روي توان ملي خودشان حساب كنند نه توان كشورهاي ديگر و اگر اين مهم محقق شد بقيه مسائل كمك كننده خواهد بود.

وي در عين حال به فراز و فرودهاي همكاري هسته اي روسيه با ايران اشاره كرد و گفت : هرچند نبايد اين فراز و فرودها را سياسي تلقي كرد و برخي تاخيرات هم قابل قبول است، اما نيروگاه هاي ديگري نيز مي خواهيم بسازيم كه آنها را نيز به مناقصه خواهيم گذاشت و كشورهاي ديگري هم هستند كه مي توانند با ما همكاري كنند.

به گزارش "مهر" دكتر لاريجاني در خصوص تهديد ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت به مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر لغو همكاري ها و اقدامات داوطلبانه ايران در صورت ارجاع به شوراي امنيت اشاره كرد و گفت : آنها كه تهديد مي كنند فكر كنند ببينند در پي آن چه حادثه اي رخ مي دهد.



وي در خصوص ارتباط پيشنهاد روسيه با گفت وگوهاي ايران و اروپا اظهار داشت : اينها دو بسته جداگانه هستند.

دبير شوراي عالي امنيت ملي بحث تهديد حمله نظامي اسرائيل به تاسيسات هسته اي ايران را تبليغاتي خواند و گفت : آنها مي خواهند بر اراده ما تاثير بگذارند تا ما خودكشي كنيم .

وي با بيان اينكه در عين حال بايد برخي امور را جدي گرفت، افزود : اگر تهديد اسرائيلي ها يك اپسيلون واقعيت داشته باشد، آنها خود بيشتر ضرر خواهند كرد، اسرائيل عمق استراتژيك ندارد و در تيررس ماست و اگر بخواهد تعرضي كند يا وارد اين عرصه شود، پاسخي محكم و دندان شكن خواهد گرفت.

دكتر علي لاريجاني در خصوص آينده مذاكرات ايران و اروپا تاكيد كرد : به مسير فعلي مذاكرات بدبين نيستم، چندين سناريو پيش روي ماست.

اروپايي ها بايد متوجه باشند كه در اين شطرنج به راحتي نمي توانند ما را مات كنند. ما براي حركت ها و سناريوهاي مختلف فكر كرده ايم و برنامه داريم.