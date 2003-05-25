شب شعر و شب خلوت طنز در حوزه هنري شكل مي گيرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي حوزه هنري، شب شعر طنز، ساعت 17 عصر امروز، يكشنبه چهارم خرداد ماه ، در تالار انديشه برگزار خواهد شد.

در اين برنامه شاعران طنز پرداز كشور از جمله منوچهر احترامي، عمران صلاحي، ابوالفضل زرويي نصر آبادي، سيد محمد سادات اخوي و شهرام شكيبا آثار خود را ارايه خواهند كرد.

همچنين بر اساس اعلام برنامه دفتر طنزحوزه هنري، شب نثر طنز با عنوان «شب خلوت» فردا دوشنبه پنجم خرداد ماه ، ساعت 17 ، در تالار انديشه برگزار مي گردد.

در اين جلسه ، عمران صلاحي و منوچهر احترامي از جمله نويسندگان عرصه طنز داستاني در كشور هستند كه آثار خود را قرائت مي كنند.

دو شنبه اول هر ماه ، دوستداران طنز درحوزه هنري "شب خلوت "ي دارند .