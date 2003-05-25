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۵ خرداد ۱۳۸۲، ۲:۰۶

امروز و فردا:

شب شعر و شب خلوت طنز در حوزه هنري شكل مي گيرد

طي دو برنامه جداگانه، شب شعر طنز «در حلقه رندان» و شب نثر طنز با عنوان «شب خلوت» در حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي حوزه هنري، شب شعر طنز، ساعت 17 عصر امروز، يكشنبه چهارم خرداد ماه ، در تالار انديشه برگزار خواهد شد.
در اين برنامه شاعران طنز پرداز كشور از جمله منوچهر احترامي، عمران صلاحي، ابوالفضل زرويي نصر آبادي، سيد محمد سادات اخوي و شهرام شكيبا آثار خود را ارايه خواهند كرد.

همچنين بر اساس اعلام برنامه دفتر طنزحوزه هنري، شب نثر طنز با عنوان «شب خلوت» فردا دوشنبه پنجم خرداد ماه ، ساعت 17 ،  در تالار انديشه برگزار مي گردد.
در اين جلسه ، عمران صلاحي و منوچهر احترامي از جمله نويسندگان عرصه طنز داستاني در كشور هستند كه آثار خود را قرائت مي كنند.

دو شنبه اول هر ماه ، دوستداران طنز درحوزه هنري "شب خلوت "ي دارند .

کد مطلب 2733

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