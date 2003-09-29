برقراري امنيت در بغداد و مناطق مركزي عراق ،كار دشواري است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويتز، براساس اعلام فرستاده ويژه انگليس به عراق، انگليس و آمريكا قادر خواهند بود درمدت زمان كوتاهي حتي بدون كمكهاي بين المللي، آزادي را به مردم عراق برگردانند.

يرمي گرين استوك فرستاده ويژه انگليس به عراق در گفتگو با راديو بي بي سي با اعلام اين خبر افزود: عليرغم وجود برخي نقايص نيروهاي آمريكايي مي توانند امنيت را به اين كشور بازگردانند .

گرين استوك در ادامه اظهار داشت : مشاركت جوامع بين المللي در بازسازي عرا ق بدون شك پيشرفت قابل توجهي است اما اين به معناي نا تواني انگليس و آمريكا در برقراري امنيت درعراق نيست .

فرستاده ويژه انگليس همچنين خاطر نشان كرد : اگر چه برقراري امنيت در بغداد و مناطق مركزي عراق امر دشواري است اما غيرممكن نيست .

وي با اشاره به حضور فعال نظاميان آمريكا و انگليس در مسائل بين المللي اظهار داشت : هم اكنون حدود 130 هزارنظامي آمريكا و حدود 20 هزار نظامي انگليس دركشورهاي عربي مستقر هستند و ازاين تعداد حدود 80 نظامي آمريكايي و 7 نظامي انگليسي پس از اعلام پايان جنگ عراق، در اين كشور كشته شدند .

