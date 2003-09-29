سازمان مديريت و برنامه ريزي مانع اجراي طرح هاي ميراث فرهنگي در برنامه سوم توسعه است

به گزارش خبرنگار فرهنگي " مهر" اروجي دبير كار گروه ميراث فرهنگي كه عصر ديروزدر همايش كاستيها و راهكاهاي بخش فرهنگ سخن مي گفت ، با بيان اين مطلب افزود : ما در كارگروه ميراث فرهنگي با تعريف جديد از ميراث فرهنگي ، 7 محور را مورد توجه قرار داديم ، در اين تعريف جديد ما صرفا به اشياء تاريخي، ميراث نمي گوييم بلكه دانش نهفته در پس اين اشياء را جزء ميراث فرهنگي به حساب مي آوريم .

وي در ادامه توجه به خبرهاي فرا بخشي ميراث فرهنگي ، توجه به اقتصاد ميراث فرهنگي ، توسعه برنامه هاي ميراث فرهنگي ، ضرورت ايجاد صندوق توسعه ميراث فرهنگي ، روابط بين المللي در زمينه ميراث فرهنگي ، همگاني كردن ميراث فرهنگي و تمركز زدايي ميراث فرهنگي را از محورهاي مورد توجه اين كار گروه ذكر كرد .

وي در ادامه افزود : متاسفانه با همه تلاشهايي كه در برنامه سوم توسعه براي ايجاد يگان پاسداران ميراث فرهنگي و پرداخت حق الكشف به كاشفان آثار باستاني از طرف سازمان ميراث فرهنگي كشورانجام شده اما هنوز اين طرحها به اجرا در نيامده كه يكي از موانع اجراي آنها هم سازمان مديريت و برنامه ريزي كل كشور است .

وي ادامه داد : گذشته از مواردي كه گفته شد در برنامه سوم توسعه 8 هدف مورد توجه بود كه قانون گرايي ، توجه به آموزش و همگاني كردن ميراث فرهنگي از جمله آن اهداف است ولي با همه تلاشهايي كه انجام شده به دليل حجم وسيع ميراث فرهنگي كشور و توان اندك سازمان ، ميراث فرهنگي كشورمان با بحران مواجه است و آثار مستند سازي شده در سازمان ميراث 10 درهزار است لذا در برنامه آينده بايد ظرفيت هاي موجود كلان و خرد فرابخشي و ظرفيت هاي بخشي شناسايي شود ، بناهاي تارخي احياء و مورد بهره برداري قرار گيرد و از تنوع فرهنگهاي ايران استفاده شود .

اروجي در پايان توجه به ابعاد فرابخشي ميراث فرهنگي ، تعمير و مرمت بافت تاريخي ، تقويت آموزش در حوزه ميراث فرهنگي ، توجه به ابعاد اقتصادي ميراث و تقويت همكاري بين المللي را براي تدوين آيين نامه دربرنامه چهارم توسعه پيشنهاد كرد.