هيات پارلماني ايران براي شركت در يكصد و نهمين مجمع بين المجالس به ژنو سفر كرد

به گزارش خبرگزاري مهر اين هيئت كه سرپرستي آن را سيد حسين هاشمي برعهده دارد علاوه بر شركت در يكصد ونهمين مجمع بين المجالس، با مقامات بلند پايه سياسي و پارلماني كشورهاي جهان نيز ديدار وگفتگو خواهد كرد. دراجلاس پاييزه مجمع اتحاديه بين المجالس كه به مدت 3 روز در مركز كنفرانسهاي بين اللملي شهر ژنو برگزار مي شود بيش از 130 هيئت از گروههاي پارلماني كشورهاي عضو اتحاديه شركت خواهند داشت. دراين اجلاس موضوع ائتلاف براي صلح كه توسط گروه پارلماني جمهوري اسلامي ايران به كنفرانس قبلي اين اتحاديه درشيلي ارايه شده و به تصويب رسيده بود مورد بحث و بررسي نمايندگان مجالس جهان قرارمي گيرد. همچنين موضوعات كالا و خدمات عمومي به عنوان چالش جديد پارلمانها و نقش فناوريهاي جديد اطلاعاتي و ارتباطي، ارتقا دموكراسي پارلماني و نيز مديريت برروند جهاني شدن مورد بحث و بررسي و كنكاش نمايندگان مجالس شركت كننده قرار خواهد گرفت. آقايان محمدرضا تابش، علي شكوري راد و خانم طاهره رضازاده از ديگراعضاي هيئت اعزامي به مجمع مذكوراست.

لازم به ذكراست اتحاديه بين المجالس كه مقر آن در ژنو است يك سازمان غيردولتي است كه قدمتي بيش از يك قرن دارد و جزء اولين سازمانهاي بين المللي است كه توانسته است گامهاي مهمي در راستاي ايجاد دموكراسي پارلماني در كشورهاي مختلف بردارد.

اين اتحاديه هم اكنون 145 عضو دارد و ساختمان جديد آن نيز در زمان برگزاري اجلاس مجمع يكصد ونهم افتتاح خواهد شد.