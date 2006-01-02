سال 2006 سال چين است/ آمريكا به رده دوم سقوط كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازپايگاه خبري بلومبرگ، اين تحليلگر در ادامه آورده است : با بررسي ركوردي از اظهارات مقامات دولت بوش به خوبي مي توان دريافت كه سال 2006 سال چين است. سال 2006 سالي است كه آمريكا شاهد امپراطوري قوي چين، تجارت واقعي تر و حقوق بشر توسعه يافته در آسيا خواهد بود. به عبارت ديگر از اين پس منابع رسمي چين خواهند بود كه رياست جهان را بر عهده مي گيرند.

درواقع آمريكا درسال جديد بر كشورديگري تمركزخواهد كرد، زيرا اقتصاد چين ازاقتصاد آمريكا در دهه هاي اخير پيشي مي گيرد؛ البته آمريكا هنوز رقيب بعدي خود را چندان مورد توجه قرار نداده است و آن رقيب همان ژاپن است.

در گزارش بلومبرگ به چهار علت اصلي كه ژاپن در سال 2006 رقيب آمريكا خواهد بود، اشاره شده است :

اول : آنها هر دو براي به دست آوردن سرمايه هاي جهان تلاش مي كنند؛ زماني كه بازارهاي بورس نقشي بسياربيش از آنچه تصور مي شد در اقتصاد بازي مي كنند، جذب سرمايه هاي خارجي هيچ وقت به اندازه هم اكنون مهم نبوده است.

دوم : درخواست براي گنجينه هاي آمريكا، ژاپني ها حدود 690 ميليارد دلاردرخزانه دارند وهمين سبب شده است كه بتواند براي آمريكا كارهاي زيادي انجام دهد.هم اكنون كه ژاپن درحالي پيشرفت است، برخي مقامات محافظه كار ژاپن ريسك بيشتري را براي توسعه اقتصاد تخصيص مي دهند.

سوم : تورم ژاپن، اين مسئله مهمي است. بانك مركزي ژاپن با اين موضوع برخورد بسيار دقيقي مي كند و تلاش دارد تا با رفع اين موضوع اقتصاد را بهبود دهد و اين تلاش بانك مركزي توكيو نيز مي تواند براي آمريكا خطرناك باشد.

چهارمين مسئله اي كه سبب مي شود ژاپن به عنوان رقيب براي آمريكا مطرح شود اين است كه مردم قاره آسيا بسيار به كشور هاي همسايه خود توجه دارند و دربرابرآمريكا با ژاپن متحد مي شوند. درست همان كاري كه با چين انجام دادند. شايد يكي از دلايلي كه ژاپن نيز تصميم گرفته است در برابر آمريكا قرار گيرد اين است كه مي خواهد همان راه چين را بپيمايد و با استفاده از حمايت هاي كشورهاي آسيايي به پيشرفت هاي مورد نظر دست پيدا كند.