براي هر يك ميليون كودك و نوجوان در كشور به زحمت يك مجله كم تيراژ منتشر مي شود









اين شاعرمعاصر در گفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، افزود : تعداد نشريات كودك و نوجوان در كشور ما به زحمت به عدد انگشتان دست مي رسد كه حتي مي توان آنها را اسم برد ، مثلابراي كودكان رشد ، پوپك ، سروش و ... و براي نوجوان رشد ، سروش ، اميد انقلاب ، دوست ، سلام بچه ها ، باران و ... و وقتي به جمعيت چندين ميليوني كودك و نوجوان در كشورمان توجه مي كنيم كه بيش از نصف جمعيت كشور ما را تشكيل داده اند ، با يك محاسبه سرانگشتي مي بينيم كه براي هريك ميليون كودك و نوجوان به زحمت يك مجله با شمارگان ده الي بيست هزار نسخه وجود دارد .

سيد احمد ميرزاده خاطرنشان كرد : ما نبايد توقع داشته باشيم كه اين همه سليقه متنوع و سطوح مختلف تحصيلي فرهنگي اجتماعي خواننده همين چند تا مجله باشند و بتوانند همه نيازهاي متنوعشان را در همين مجله ها كه بيشترشان هم به لحاظ نوع مطالب شبيه هم هستند پيدا كنند .

ميرزاده كه سردبيري مجله فرهنگي - ادبي " گلدسته " را در مشهد مقدس بر عهده دارد ، ادامه داد : نكته ديگر هم به فرهنگ عمومي مطالعه و نشريه خواني در كشور ما باز مي گردد ، پائين بودن سرانه مطالعه دركشوراست ، مطالعه نشريات درصد كمي ازهمين مطالعه كم را تشكيل مي دهد و توجه به نشريات كودك هم تابع توجه به مطبوعات از حالت عام خودش است ، مطبوعات در كشور ما مسائل زيادي دارد كه متاسفانه وضعيت شان هم به طوري است كه پرداختن به آنها خود به خود بحث هاي فرهنگي را به بحث هاي سياسي مي كشاند .

اين شاعرمعاصرتصريح كرد : سالهاست كه درمدارس نشريات رشد توزيع مي شوند و به نظرمن اين امرهم ظلم به نشريات ديگر و هم ظلم به خود نشريات رشد است چون نشريات رشد پيش فروش مي شوند يعني درمدارس ثبت نام صورت مي گيرد و كار فروش قبل ازانتشار نشريات تمام مي شود و دست اندكاران تهيه مجلات رشد هيچ دغدغه فروش و مخاطب و توزيع را ندارند واز نظر توزيع دريك عرصه بي رقابت كارمي كنند ، وقتي در ميداني رقيب نباشد طبعا انگيزه رشد و تلاش نيزكمتر مي شود و اين ظلمي كه به مجلات رشد وارد مي شود .

سالهاست كه درمدارس نشريات رشد توزيع مي شوند و به نظرمن اين امرهم ظلم به نشريات ديگر و هم ظلم به خود نشريات رشد است

وي به مهر اضافه كرد : وضعيت مجلات ديگرهم در اين وضعيت نا برابرمشخص است ، جوابي كه مسئولان آموزش و پرورش به اين سوال مي دهند اين است كه بالاخره آموزش و پرورش در اين زمينه مسئوليت دارد و نمي تواند هر نشريه اي را به مدارس راه دهد و به دست كودك و نوجوانان برساند كه اين دغدغه خيلي مهم و قابل احترامي است ولي اين راه حل نيست ، به نظر من بايد يك كميته كارشناسي نشريات در آموزش و پرورش تشكيل شود و نشريات كارشناسي شده از اين واحد مجوز توزيع در مدارس را دريافت كنند مثلا امروزه اكثر نشريات نوجوان ما متعلق به نهادها و مورد اعتماد هستند ، مانند مجله " سروش " كه براي صداو سيما است كه مدير آن مستقيما زيرنظر رهبري فعاليت مي كند ، باران متعلق به سازمان اوقاف ، سلام بچه ها و پوپك متعلق به دفتر تبليغات اسلامي قم ، مجلات دوست زير مجموعه دفتر آثار امام است ، همه اينها توسط سر دبيراني اداره مي شوند كه تقاضاي آنان روشن است بنابراين اين دغدغه در حال حاضر موضوعيت ندارد و تشكيل كميته كارشناسي هم به صلاح مجلات رشد است و هم به صلاح مجموعه مطبوعات كودك و نوجوان و در نتيجه بالاتر از اين ها به صلاح خود كودك و نوجوان كشور ماست .

اين شاعر در خصوص اداره شدن نشريات كودك و نوجوان توسط شاعران و نويسندگان به مهر گفت : اين مسئله باعث شده كه نشريات كودك و نوجوان ما تا حد زيادي ماهيت ادبي و فرهنگي پيدا كنند و از مسائل سياسي و اجتماعي كه خوراك نشريات بزرگسالان است تا حدي دور باشند و اين مسئله به نظرمن چيز بدي نيست چون كودكان و نوجوان ما هنوز در سنين تعليم و تربيت قرار دارند و به لحاظ تربيتي هم شايد به صلاح نباشد كه جريانهاي روزمره دائم آنها را تحت تاثير خود قرار دهند كه اين تاثيرات ممكن است كه در شايد درنهايت مخرب هم باشند .

وي افزود : ادبيات قوي ترين ابزار تعليم و تربيت است ، پس اجازه دهيم كه بچه ها به سني برسند كه جريانات اجتماعي را شناسايي كنند و بعد جنبه هاي ديگر مطبوعاتي را به نشريات كودك و نوجوان بكشانيم . مديريت شاعران و نويسندگان سرشناس باعث مي شود كه بعد ادبي و فرهنگي نشريات كودك را قوي نگه داشته شود و اين امر به نظر من نقطه قوت كار است .

سيد احمد ميرزاده در پايان گفت و گو با مهر ، يادآور شد : گردانندگان اين نشريات مخاطبان خود را به خوبي نمي شناسند و شايد به اين دليل هم نمي توانند مخاطبان خود را جذب كنند و اين مشكل نويسندگان كودك و نوجوان ماست كه مقداري از مخاطب خود كند ترحركت مي كنند به نظرمن درشعركودك و نوجوان دراين سالها به لحاظ تخيل و زبان و عناصر شعري شاعران رشد زيادي داشته اند شعرشان شعريت خوبي دارد اما از دنياي مخاطب دوراست و به كار مخاطب نمي آيد .