اشتباه پرسپوليس را تكرار نمي كنيم

مهدي تاتار هافبك مياني ابومسلم در گفت و گو با خبرنگار"مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود : اگرپرسپوليسي ها درآن بازي با يك تاكتيك منطقي به پرس كردن بازيكنان پيكان در زمين خودشان مي پرداختند ، قطعا پيكاني ها نمي توانستند به اين راحتي اين تيم را شكست دهند.

هافبك فصل پيش پرسپوليس ادامه داد : با تمريناتي كه مربيان براي ما در نظر گرفته اند مطمئن باشيد ابومسلم دربازي با پيكان اشتباه پرسپوليس را تكرار نخواهد كرد و با انجام دستورات مربيان ، تاكتيك تدافعي پيكان را از بين خواهد برد .

وي به شرايط ابومسلم اشاره كرد و گفت : به تشخيص كادر فني در چند روز گذشته روي نقاط ضعف و قوت پيكان كار كرده ايم و با برنامه اي از پيش تعين شده به مصاف اين تيم خواهيم رفت . ما به خوبي مي دانيم كه پيكان يك تيم كاملا تدافعي است ، به همين خاطر در اين بازي قصد داريم با استفاده از ضد حملات دروازه حريف را باز كنيم و در ورزشگاه خانگي به سه امتياز اين بازي دست پيدا كنيم .

تاتار در پايان صحبت هايش با اشاره به تاكتيك پرس حريف در زمين خودش افزود : ما روي اين تاكتيك كار كرده ايم و در بازي مقابل پيكان نيز با استفاده از همين روش به دروازه اين تيم حمله خواهيم كرد و مطمئن باشيد به راحتي دروازه پيكان را باز خواهيم كرد.