حوزه خلاقيت احتياجي به بخشنامه و قانون ندارد

رئيس انجمن شاعران پارسي گوي جهان درحاشيه بازديد از خبرگزاري مهر ، درگفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب ، ضمن بيان اين مطلب افزود : اگر در ميان شاعرانمان ، كساني را داشته باشيم كه نسبت به ايثار شهيدان متعهد باشند ، بي گمان اين حوزه از شعر به خودي خود گسترش خواهد يافت . در حوزه خلاقيت احتياج به مباحثي چون بخشنامه و قانون وجود ندارد. در واقع بخشنامه اصلا مفيد و مثمر ثمر هم نمي تواند واقع شود.
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التزام و تعهد به دفاع مقدس ، اگردرجان و روح شاعرباشد ، درشعر و زبانش نيزمتبلورمي شود و اگرگرايش و اعتقادي نباشد با هيچ تمهيد ، مقدمه و بخشنامه اي نمي توان آن مفاهيم را به او تزريق كرد
موسوي گرمارودي در ادامه اظهار داشت : اگر سعدي با همه نبوغش نتوانست پا به پاي فردوسي پيش برود ، به دليل اين است كه اين حوزه نيازمند روح و فطرت حماسه سرايي است. سعدي در حوزه خود شاعري گرانمايه و بزرگ بود اما به هيچ عنوان نمي توان او را در حماسه سرايي با فردوسي مورد قياس قرار داد. با اين وصف ، التزام و تعهد نسبت به جريان دفاع مقدس ، اگر در جان و روح شاعر باشد ، در شعر و زبانش نيز متبلور مي شود و اگر گرايش و اعتقادي به آن نداشته باشد، با هيچ تمهيد ، مقدمه و بخشنامه اي نمي توان آن مفاهيم را به او تزريق كرد.
وي در پايان گفتگو با مهر ، يادآور شد : " شعر" برخاسته از حسي دروني و متكي بر باورهاي شخصي شاعر است و از اين رو دميدن روح تعهد به آنها ، در مرحله اي پيش از سرودن شعر ، كه شامل فرهنگسازي و آگاه سازي عمومي نسبت به واقعه عظيم دفاع مقدس است ، رخ مي دهد.
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