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۱۳ دی ۱۳۸۴، ۱۱:۱۷

علي موسوي گرمارودي طي بازديد از خبرگزاري مهر مطرح كرد :

حوزه خلاقيت احتياجي به بخشنامه و قانون ندارد

حوزه خلاقيت احتياجي به بخشنامه و قانون ندارد

دكتر علي موسوي گرمارودي - شاعر معاصر و مترجم قرآن مجيد ، گفت : موضوع شعر دفاع مقدس ، بيش از هر چيز نمايانگر نوعي تعهد است و تعهد ، نه صفتي متعلق به شعر ، كه صفتي متعلق به شاعر است .




رئيس انجمن شاعران پارسي گوي جهان درحاشيه بازديد از خبرگزاري مهر ، درگفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب ،  ضمن بيان اين مطلب افزود : اگر در ميان شاعرانمان ، كساني را داشته باشيم كه نسبت به ايثار شهيدان متعهد باشند ،  بي گمان اين حوزه از شعر به خودي خود گسترش خواهد يافت . در حوزه خلاقيت احتياج به مباحثي چون بخشنامه و قانون وجود ندارد. در واقع بخشنامه اصلا مفيد و مثمر ثمر هم نمي تواند واقع شود.


التزام و تعهد به دفاع مقدس ، اگردرجان و روح شاعرباشد ، درشعر و زبانش نيزمتبلورمي شود و اگرگرايش و اعتقادي نباشد با هيچ تمهيد ، مقدمه و بخشنامه اي نمي توان آن مفاهيم را به او تزريق كرد

خالق " از ساقه تا صدر " يادآور شد : تعهد و التزام ، صفت شاعر است نه شعر . چرا كه اگر كسي در ذات و وجود خود ،  متعهد باشد ، اين تعهد به زبان او نيز منتقل و تبديل به حماسه مي شود . به عنوان نمونه فردوسي در ذات و كنه خود ، مرد حماسه بود. كسي مثل فردوسي وقتي كه ناله مي كند ، مثل ما با حالت نزار و بيمار از پيري سخن نمي گويد ، بلكه مي گويد : " تهيدستي و سال نيرو گرفت ... "  يعني باز هم در بيان خود از نيرو سخن مي گويد و به دليل دارا بودن روحيه حماسي ، ناتواني و سالمندي را به خود نسبت نمي دهد؛ و به همين دليل است كه حماسه در بيان او نيز جاري مي شود.





موسوي گرمارودي در ادامه اظهار داشت : اگر سعدي با همه نبوغش نتوانست پا به پاي فردوسي پيش برود ، به دليل اين است كه اين حوزه نيازمند  روح و فطرت حماسه سرايي است. سعدي در حوزه خود شاعري گرانمايه و بزرگ بود اما  به هيچ عنوان نمي توان او را در حماسه سرايي با فردوسي مورد قياس قرار داد. با اين وصف ، التزام و تعهد نسبت به جريان دفاع مقدس ، اگر در جان و روح شاعر باشد ، در شعر و زبانش نيز متبلور مي شود و اگر گرايش و اعتقادي به آن نداشته باشد، با هيچ تمهيد ، مقدمه و بخشنامه اي نمي توان آن مفاهيم را به او تزريق كرد.

وي در پايان گفتگو با مهر ، يادآور شد : " شعر"  برخاسته از حسي دروني و متكي بر باورهاي شخصي شاعر است و از اين رو دميدن روح تعهد به آنها ، در مرحله اي پيش از سرودن شعر ، كه شامل فرهنگسازي و آگاه سازي عمومي نسبت به واقعه عظيم دفاع مقدس است ، رخ مي دهد.

کد مطلب 273360

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