حوزه خلاقيت احتياجي به بخشنامه و قانون ندارد









رئيس انجمن شاعران پارسي گوي جهان درحاشيه بازديد از خبرگزاري مهر ، درگفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب ، ضمن بيان اين مطلب افزود : اگر در ميان شاعرانمان ، كساني را داشته باشيم كه نسبت به ايثار شهيدان متعهد باشند ، بي گمان اين حوزه از شعر به خودي خود گسترش خواهد يافت . در حوزه خلاقيت احتياج به مباحثي چون بخشنامه و قانون وجود ندارد. در واقع بخشنامه اصلا مفيد و مثمر ثمر هم نمي تواند واقع شود.







التزام و تعهد به دفاع مقدس ، اگردرجان و روح شاعرباشد ، درشعر و زبانش نيزمتبلورمي شود و اگرگرايش و اعتقادي نباشد با هيچ تمهيد ، مقدمه و بخشنامه اي نمي توان آن مفاهيم را به او تزريق كرد

خالق " از ساقه تا صدر " يادآور شد : تعهد و التزام ، صفت شاعر است نه شعر . چرا كه اگر كسي در ذات و وجود خود ، متعهد باشد ، اين تعهد به زبان او نيز منتقل و تبديل به حماسه مي شود . به عنوان نمونه فردوسي در ذات و كنه خود ، مرد حماسه بود. كسي مثل فردوسي وقتي كه ناله مي كند ، مثل ما با حالت نزار و بيمار از پيري سخن نمي گويد ، بلكه مي گويد : " تهيدستي و سال نيرو گرفت ... " يعني باز هم در بيان خود از نيرو سخن مي گويد و به دليل دارا بودن روحيه حماسي ، ناتواني و سالمندي را به خود نسبت نمي دهد؛ و به همين دليل است كه حماسه در بيان او نيز جاري مي شود.

موسوي گرمارودي در ادامه اظهار داشت : اگر سعدي با همه نبوغش نتوانست پا به پاي فردوسي پيش برود ، به دليل اين است كه اين حوزه نيازمند روح و فطرت حماسه سرايي است. سعدي در حوزه خود شاعري گرانمايه و بزرگ بود اما به هيچ عنوان نمي توان او را در حماسه سرايي با فردوسي مورد قياس قرار داد. با اين وصف ، التزام و تعهد نسبت به جريان دفاع مقدس ، اگر در جان و روح شاعر باشد ، در شعر و زبانش نيز متبلور مي شود و اگر گرايش و اعتقادي به آن نداشته باشد، با هيچ تمهيد ، مقدمه و بخشنامه اي نمي توان آن مفاهيم را به او تزريق كرد.

وي در پايان گفتگو با مهر ، يادآور شد : " شعر" برخاسته از حسي دروني و متكي بر باورهاي شخصي شاعر است و از اين رو دميدن روح تعهد به آنها ، در مرحله اي پيش از سرودن شعر ، كه شامل فرهنگسازي و آگاه سازي عمومي نسبت به واقعه عظيم دفاع مقدس است ، رخ مي دهد.