نخست وزير استراليا خواستار ترميم بنيادي كابينه شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، جان هاوارد نخست وزيراستراليا گفت: به نظروي اين ترميم اساسي سبب قدرتمندتر و قوي تر شدن كابينه دولت خواهد شد.

جان هاوارد درنظر دارد با ترميم كابينه، وزيرمهاجرت استراليا را به وزارت دادگستري ارتقاء دهد. وي با ايجاد اين تغييرات دركابينه در نظر دارد هيئت دولت را براي انتخابات عمومي كه 12 ماه آينده دراستراليا برگزارمي شود آماده كند.

پس ازانتساب فيليپ رودوك وزير مهاجرت كنوني به عنوان وزيردادگستري، داريل ويليامز وزير دادگستري كنوني وزير ارتباطات خواهد شد و ريچارد آلستون وزير ارتباطات استراليا بازنشسته مي شود.

در ترميم جديد كابينه استراليا الكساندر داونر وزير امور خارجه استراليا و پيتر كاستلو وزير دارايي كه هر دو از معاونان هاوارد هستند به همراه رابرت هيل وزير دفاع هرسه در سمت هاي خود ابقا خواهند شد.

